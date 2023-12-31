美政府再跳過國會 軍售以國

美國國防部 29日表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）已批准對以色列 軍售155公釐砲彈和相關裝備，未經國會審查。這是美國總統拜登政府本月第2次跳過國會對以色列軍售的審查。拜登政府本月9日動用緊急授權，允許向以色列出售約1萬4000枚戰車砲彈。

路透報導，根據美國國防部說法，布林肯判定情況緊急，需要立即對以色列軍售，因此免除國會審查要求。

與此同時，以色列正在加薩 走廊（Gaza Strip）加強對巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）的攻勢。美國力促以色列盡量降低平民傷亡，先前還要求在未來數週內縮小戰事規模。

美國國防部說，以色列已要求將引信、底火和火藥納入先前提出的155公釐砲彈請求事項中。這項軍售估計總價值1億4750萬美元。

截至12月中，加薩有近七成住宅和一半建築被毀或受破壞，大量民用設施和基建設施被毀，包括三分之二學校，36家醫院中只有8間能夠接收傷病者。加薩衛生部稱，自從10月7日與以色列爆發戰爭以來，加薩走廊已有至少2萬1672人喪命，大部分為婦孺。根據加薩走廊衛生部，以色列軍隊於地面攻勢中圍捕了數以千計的加薩人，其中仍有99名醫護人員在被拘捕者之列。

另外，加薩官員30日表示，在過去24小時以軍攻擊加薩中部的行動造成約165名巴人死亡。