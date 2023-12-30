澳洲東部遭大雷雨侵襲 西部北部熱浪席捲

澳洲 東部一些地區今天遭大雷雨侵襲，降下暴雨 、大冰雹及颳強風；其中昆士蘭州更在一週內2度遭重大暴風雨襲擊。澳洲北部和西部則遇強烈熱浪 橫掃，有地方氣溫恐逼近攝氏50度（華氏122度）。

路透社報導，根據氣象預報，澳洲上空一道狂暴天氣系統將綿延1000多公里，從新南威爾斯州（New South Wales）的麥夸利港（Port Macquarie）延伸到昆士蘭州（Queensland）的羅坎普頓（Rockhampton），其中昆士蘭州東南部預料將首當其衝。

澳洲氣象局預報員在新聞簡報會上表示：「我們現在正進入另一個大雷雨活躍期，可能還會有其他單獨且非常危險的大雷雨出現。」

今天上午有些地區在短短2小時內降下110毫米暴雨，約莫相當於一個月降雨量。還有人發現降下直徑達6公分大的冰雹。惡劣天候預料將持續至新年。

有2人遭到雷擊後送醫，其中一人當時在一輛車內，另一人則在一輛挖土車上。

澳洲東部才在耶誕節當天和隔天遭到惡劣天候襲擊，造成10人死亡、數萬戶停電。月初也遭到熱帶氣旋賈斯伯（Jasper）侵襲，釀成大範圍洪災和損害。

昆士蘭州州長邁爾斯（Steven Miles）對媒體記者表示，當地仍有約2萬8000戶停電，最新暴風雨將阻礙復電行動。

澳洲北部和西部則遭到劇烈熱浪席捲，在西澳州（Western Australia）西北部偏遠的老礦城馬波巴（Marble Bar），今天氣溫預測會達到攝氏49度。