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美控伊朗攻擊印度洋商船 伊斯蘭革命衛隊揚言封鎖地中海

編譯中心／綜合24日電
美軍「拉盟號」驅逐艦23日在紅海擊落四架無人機。圖為該艦2021年通過博斯普魯斯海峽的資料照。（路透）
美軍「拉盟號」驅逐艦23日在紅海擊落四架無人機。圖為該艦2021年通過博斯普魯斯海峽的資料照。（路透）

美國國防部表示，一艘化學品運輸船當地時間23日上午10時左右在印度洋遭「自伊朗發射的自殺式攻擊無人機」襲擊，船上火勢已被撲滅，沒有造成傷亡，但襲擊造成船隻結構性損壞。這起事件凸顯中東區域緊張情勢升溫，以及國際航道面臨新風險。

這是美國首次直接指控伊朗攻擊商船。聲明說，這艘化學品運輸船「Chem Pluto」是日本公司擁有，懸掛賴比瑞亞旗幟，在印度維拉瓦爾西南方外海200海里（約370公里）處遇襲，當時附近並沒有美國海軍船艦。聲明還指出，美軍「與船上人員保持溝通」，運輸船遇襲後「持續往位於印度的目的地」前進。

印度海軍也表示，他們已回應請求提供協助請求，派遣飛機至這艘船隻上空，維護船隻和船上人員的安全，也派遣印度海軍戰艦提供所需協助。

德黑蘭當局駁斥美國指控。伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」，近期正使用無人機和火箭襲擊紅海商船，以表達反對以色列、力挺在加薩走廊遭以軍圍困的巴人。

英國海事安全公司Ambrey表示，這是首次在距離紅海這麼遠的地方發生商船遇襲事件。該公司還說，「Chem Pluto」從沙烏地阿拉伯開往印度，和以色列有關。「青年運動」曾聲稱，由於加薩戰爭，他們的目標是襲擊和以國有關船隻。

據路透23日援引伊朗媒體報導，伊朗伊斯蘭革命衛隊一名指揮官警告，如果美國及其盟友繼續在加薩「犯下罪行」，地中海可能會被封鎖。 該指揮官表示，美國及其盟友的行動可能會促使新的抵抗力量出現，導致「地中海、直布羅陀海峽和其他水道」被封鎖。路透稱，該官員並沒有解釋將如何做到這一點。　

而伊朗官媒24日表示，伊朗海軍已收到射程可達1000公里的「塔拉耶」（Talaeiyeh）巡弋飛彈及偵察直升機。

美驅逐艦 紅海險遭攻擊

此外，美軍表示，美國海軍「拉盟號」（USS Laboon）驅逐艦23日在紅海巡邏時，遭到「來自葉門青年運動掌控地區」的四架無人機攻擊，美艦在被擊中前已予以擊落。一艘挪威油輪也通報差點遇襲；另一艘加彭油輪表示遭攻擊。

另據華爾街日報報導，以哈衝突剛爆發時，以色列情報單位10月11日接獲黎巴嫩民兵組織真主黨準備發動跨境攻擊情報，以軍打算先下手為強，戰機已升空準備空襲，但美國總統拜登警告此舉可能引發廣泛區域衝突，及時說服以國總理內唐亞胡停止行動。

商船印度洋遇襲 。製表／國際中心
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伊朗 印度 加薩

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