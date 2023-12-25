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面臨災難性飢餓…加薩人排隊數小時 求1口飯吃

編譯中心／綜合24日電
加薩走廊因戰火導致糧食極度匱乏，許多巴勒斯坦人21日在加薩南端城市拉法排隊領取食物。（美聯社）
加薩走廊因戰火導致糧食極度匱乏，許多巴勒斯坦人21日在加薩南端城市拉法排隊領取食物。（美聯社）

聯合國飢餓監測系統報告，加薩走廊有逾37萬8000人正經歷「災難性飢餓」。當地分發餐食的志工說，當孩子們抱怨吃不飽，實令人心情沉重，此時多數志工都會犧牲自己的餐點。

中央社引述法新社報導，在加薩南端城市拉法（Rafah）慈善中心Tkiyeh，一名同樣從加薩市流離失所到此的28歲志工表示，這裡有數千人大排長龍，就為一點食物。他表示，「孩子們抱怨他們沒有吃飽時，我真感到心痛。」分發餐食時，大多數志工都會犧牲自己的餐點。

慈善機構人員表示，「小扁豆、布格麥食、豌豆和白腰豆都已從市場上消失。」這家機構每天為約1萬人提供服務，依賴捐款和志工才能運作下去，且必須不斷應付物資微少的問題。

加薩走廊因戰火導致糧食極度匱乏，許多巴勒斯坦人21日在加薩南端城市拉法排隊領取食...
加薩走廊因戰火導致糧食極度匱乏，許多巴勒斯坦人21日在加薩南端城市拉法排隊領取食物。（美聯社）

為判斷糧食危機嚴重程度而制定全球標準的「糧食安全階段綜合分類」（Integrated Food Security Phase Classification，IPC）報告數字顯示，截至12月初，有200多萬加薩人已面對著嚴重的糧食不安全，其中超過37萬8000人正在經歷「災難性飢餓」。

懷孕5個月的巴巴赫（Nur Barbakh）從甘尤尼斯（Khan Yunis）流離至此，慈善中心還沒開門，她就已經在門前等了好幾個小時，痛訴孩子們瘦了很多，晚上會餓得醒過來；她更透露，正考慮是否回去甘尤尼斯的家，儘管以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）正在那裡激戰，「死在家裡當一個烈士，總比餓死要好。」 

加薩走廊拉法糧食匱乏，當地民眾23日在分配麵包。（歐新社）
加薩走廊拉法糧食匱乏，當地民眾23日在分配麵包。（歐新社）

此外，中央社引述法新社報導，儘管聯合國安理會通過決議呼籲加速運送更多物資至加薩走廊，但內容並未提及「立即停火」。以色列軍隊持續推動他們在加薩的攻勢，加薩官員23日表示，以色列過去24小時攻擊行動造成當地200多人死亡，以色列也宣布有5名士兵喪生。

另據紐約時報報導，以色列國防軍22日空襲加薩市，一名在聯合國開發計畫署工作超過30年的員工穆拉比（Issam Al Mughrabi）和妻子與五個小孩，連同全家族超過70多人，悉數罹難。

加薩 以色列 聯合國

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