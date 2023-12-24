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加薩水深火熱…敘利亞不聞慶祝聲響 取消聖誕活動「休戚與共」

中央社／大馬士革23日綜合外電報導
為聲援在加薩（Gaza）遭受戰爭之苦的巴勒斯坦人，敘利亞各城市的街道上今天聽不到聖誕節的歡樂聲，各大教堂的慶祝活動僅限於禱告。圖為人們在敘利亞大馬士革觀看節慶裝飾品。（新華社）
為聲援在加薩（Gaza）遭受戰爭之苦的巴勒斯坦人，敘利亞各城市的街道上今天聽不到聖誕節的歡樂聲，各大教堂的慶祝活動僅限於禱告。圖為人們在敘利亞大馬士革觀看節慶裝飾品。（新華社）

為聲援在加薩（Gaza）遭受戰爭之苦的巴勒斯坦人，敘利亞各城市的街道上今天聽不到聖誕節的歡樂聲，各大教堂的慶祝活動僅限於禱告。

阿勒坡敘利亞天主教大主教沙赫達（Mor Dionysius Antoine Shahda）告訴法新社：「在耶穌基督的誕生地巴勒斯坦，人們正在遭受苦難。」

阿勒坡市中心阿濟西亞區（Azizia）過去常有熱鬧的聖誕市集和巨大的聖誕樹，街道上裝飾著燈光和小飾品，但今年，主要廣場幾乎空無一人，也看不到聖誕裝飾的蹤影。

沙赫達說：「在敘利亞，我們取消教堂內的所有官方慶祝活動和接待會，來聲援以色列軍隊轟炸加薩的受害者。」

這樣做的不只有天主教敘利亞禮教會（Syriac Catholic Church），希臘東正教（Greek Orthodox）、敘利亞東正教（Syriac Orthodox）和梅爾基塔希臘禮教會（Melkite Greek Catholic）這3個敘利亞主要教會都宣布取消聖誕慶典，慶祝聖誕的活動僅限宗教儀式。

3個教會發布聯合聲明表示：「鑑於目前的狀況，尤其是加薩的狀況，宗主教們為沒有收到聖誕節和新年的問候而道歉。」聲明還說，慶祝儀式將僅限「祈禱」。

據法新社根據官方數據所做的統計，哈瑪斯（Hamas）攻擊造成以色列約1140人死亡，其中大部分是平民。

加薩 聖誕節 巴勒斯坦

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