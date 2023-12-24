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德投機泡沫破裂 房價跌幅創高

編譯中心／綜合23日電
德國房地產泡沫破裂，近來房價跌幅創下歷年新高，不過由於人口成長和居住空間不足，專家預期房市在明年年中探底後回溫。圖為柏林市米特的住宅區。（美聯社）
德國房地產泡沫破裂，近來房價跌幅創下歷年新高，不過由於人口成長和居住空間不足，專家預期房市在明年年中探底後回溫。圖為柏林市米特的住宅區。（美聯社）

德國房地產泡沫破裂，近來房價跌幅創下歷年新高，不過由於人口成長和居住空間不足，專家預期房市在明年年中探底後回溫。

據聯邦統計局（Destatis）22日發布的數據，德國今年第3季的房價較去年同期下跌10.2%，跌幅比前2季的6.8%和9.6%還高，創下2000年以來的新高，顯示房價下跌速度有加快趨勢。

德國官方委託的專家日前公布全國房市報告，顯示2022年的交易量年減16%，創下2009年以來的新低，預計明年上半年將持續低迷。

報告指出，俄烏戰爭導致能源價格上揚、建築成本飆漲、房貸利率飆升是房市轉冷的主要原因。

柏林智庫「德國經濟研究所」（DIW）的房地產專家霍洛迪林（Konstantin Kholodilin）分析，過去幾年德國房市出現投機性價格泡沫，「這是50年來最大的泡沫之一」，房價一直漲到2022年年初，此後泡沫破滅，目前處於價格修正階段。

經營房地產貸款的銀行同業組織「德國抵押債券銀行協會」（VDP）主席柏格曼（Gero Bergmann）表示，房產業正面臨15年來最嚴重危機，「彷彿受到一場風暴的侵襲」，接下來還會再糟一點，可望在明年年中探底。

柏格曼指出，德國人口持續成長，對居住空間的需求不斷擴大，同時新建案數量又大減，因此只要利率一下滑，房市很快就回溫，預計在明年下半年或年底發生。

德國 房價 房地產

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