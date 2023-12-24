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英夫婦開電動車 從北極到南極 近3萬公里、耗時9個月

編譯徐榆涵／綜合23日電
英國蘇格蘭一對夫婦近日完成駕駛電動車往返地球南北極共3萬公里旅程，創全球先例。（取材自Instagram
英國蘇格蘭一對夫婦近日完成駕駛電動車往返地球南北極共3萬公里旅程，創全球先例。（取材自Instagram

英國蘇格蘭一對夫婦近日完成駕駛電動車往返地球南北極共3萬公里旅程，創下全球先例。

BBC報導，蘇格蘭冒險家拉姆齊（Chris Ramsey）和朱莉（Julie Ramsey）今年3月駕駛Nissan Ariya電動車，從加拿大地磁北極出發，耗時9個月、行駛共3萬公里，於12月15日抵達南極目的地。

夫婦倆在社群媒體發文說，「我們成功了！經過南極洲探險最後一站的艱苦考驗，我們終於結束了（行程）。」

他們首先駕駛到加拿大，接著向南穿越美國並抵達更南邊的南美洲。

拉姆齊表示，「經過多年規畫，感覺不太真實。我一直對電動車的驚人能力充滿信心。」但他也強調，這比他想的還要艱難，讓抵達終點變得更有價值，稱與妻子共同創造歷史。

朱莉說，「這是一趟超棒的旅程，有我們遇到的人、所結交到的朋友以及得到的支持。」

兩人沿途使用充電站替電動車充電，但在沒有電力來源的極地地區，兩人使用5kW風力渦輪機或原型太陽能混合充電來解決。

而這一切對拉姆齊夫婦而言並不陌生，兩人曾在2017年蒙古拉力賽中，駕駛一台經過改裝的Nissan Leaf電動車行駛超過1.6萬公里。

電動車 加拿大 Nissan

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