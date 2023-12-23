逾20國加入護紅海聯盟 8國家拒透露身分
美國五角大廈昨天表示，隨著更多國家參與，目前計有20多國同意加入以美國為首的新聯盟，以保護紅海商業航線免受葉門激進團體「青年運動」（Houthi）的襲擊。
不過，五角大廈的新數字中，至少仍有八個簽署加入的國家拒絕公開，顯示隨著以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯爆發戰爭導致地區緊張加劇，這項聯盟行動具有政治敏感性。
美國參謀首長聯席會議發言人賴德（Patrick Ryder）表示：「現在已有20多個國家參加。」他提到希臘和澳洲的宣示。
美國兩天前啟動「繁榮守護行動」（Operation Prosperity Guardian），表示有10多個國家已同意參與一項行動，在葉門附近的紅海水域聯合巡邏。賴德說，每個國家都將就自己能力所及作出貢獻，這是一個「自願聯盟」。
紅海危機源自於以色列和掌控加薩走廊的哈瑪斯之間的戰爭；總部位於哥本哈根的全球第二大貨櫃航運商馬士基 (A.P. Moller-Maersk A/S) 警告，影響紅海航運的混亂局面可能會持續好幾個月，並稱亞洲和歐洲、美東及中東共有15條貨櫃航線受到影響；為新加坡、鹿特丹、德州以及美東海岸等港口提供服務的150多艘油輪，目前都已修改抵達日期，甚至有部分延長至明年3月。
自以哈戰爭爆發以來，包括青年運動和黎巴嫩真主黨等伊朗的代理人向以色列發射火箭。同時，青年運動已加強對紅海的攻擊行動，揚言要襲擊所有駛往以色列的船隻，並警告航運公司不要與以色列港口進行交易。
這些攻擊行動擾亂了行經蘇伊士運河（Suez Canal）連接歐洲、北美和亞洲的重要貿易路線，導致貨櫃運輸成本急劇上升，因為公司尋求透過其他路線來運輸貨物，而這些替代航線通常更遠些。
美國、英國和法國海軍已做出回應動作，擊落青年運動的無人機和飛彈；但華府一些批評人士表示，這些行動還不足以阻止青年運動繼續發動攻擊。
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