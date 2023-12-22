捷克大學生弒父後血洗校園 15死24傷

布拉格發生槍擊案之後，捷克警方封鎖現場調查。（美聯社）

捷克今天發生數十年來死傷最嚴重的槍擊 案，一名槍手在捷克首都布拉格的查理大學（Charles University）殺害超過15人，並導致至少24人受傷，當局宣布凶嫌已經死亡；警方表示，槍嫌還先殺了自己的父親，然後到查理大學大開殺戒。

中央社引述法新社報導，槍擊案地點位於查理大學文學院，靠近14世紀建成的查理大橋（Charles Bridge）等主要觀光 景點。捷克警察首長馮德拉謝克表示，已有超過15人喪失性命，至少24人受傷。捷克內政部長拉庫尚說：「沒有跡象顯示這起犯罪跟國際恐怖主義有任何關係。」

警方表示，槍手是名查理大學24歲的大學生，目前已遭擊斃，警方尚未透露其姓名，其遠在21公里外的父親也被發現身亡，槍嫌先殺了自己的父親，再到查理大學大開殺戒；詳細犯案動機尚待警方調查。

警方在槍擊案之前收到線報，指槍嫌正前往布拉格，並企圖自殺。從社群媒體 上的畫面可看到，有多名學生攀在建築物的窗台外躲避槍手，險象環生。

這是1993年捷克與斯洛伐克分別成為獨立國家後，捷克境內發生的最嚴重槍擊案。

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）表示，這起暴力事件令他「震驚」，他向受害者親友表達深切的遺憾與真誠的哀悼之意。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也說，她「因今天這起無謂且奪走多條人命的槍枝暴力事件感到震驚」。