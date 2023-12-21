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捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

捷克校園槍擊釀14死 學生驚慌逃命 爬建築外牆躲槍手畫面曝光

編譯徐榆涵／即時報導
有學生為了躲避槍手，爬到學校外牆躲藏。（截圖自X）
有學生為了躲避槍手，爬到學校外牆躲藏。（截圖自X）

捷克首都布拉格的查理大學（Charles University）21日下午發生槍擊案，一名24歲捷克籍學生先槍殺父親，隨後到校殺害14人，並導致25人受傷，其中10人傷勢嚴重，槍手已身亡，是捷克史上最嚴重的大規模槍擊案。

警方指出，24歲槍手科扎克（David Kozak）先在距離布拉格21公里外的霍斯頓鎮殺害父親，接著前往布拉格的查理大學藝術學院大樓陽台上隨機犯案。

每日郵報報導，槍手攜帶大量武器和彈藥，捷克內政部長表示，「如果警察沒有及時進入大樓，兇手就不會死在屋頂上，而且會有很多人受傷，會有更多受害者。」

據了解，科扎克發動攻擊前，他在通訊軟體Telegram上用俄語發文說，「我想進行一場校園槍擊事件，甚至可能自殺。」

布拉格市警察局長馮德拉謝克（Martin Vondrášek）於21日晚間記者會的上表示，死亡人數可能會進一步上升，並補充說，槍擊事件是「有預謀的暴力襲擊」，顯然是受到國外類似屠殺事件的啟發。

捷克內政部長拉庫桑（Vít Rakušan）表示，沒有跡象表明這起發生在該大學藝術學院大樓的殺戮「與國際恐怖主義有任何關聯」。

布拉格郊外一座村莊的樹林裡上周也發現一名男子連同2個月大的女兒被槍殺，此次槍擊案的槍手涉有重嫌。

根據網路上瘋傳的照片可見，有學生為了躲避槍手，爬到學校外牆躲藏。

還有目擊民眾看到案發時，他在屋頂上用槍向伏爾塔瓦河上的馬內斯橋（Mánes Bridge）射擊。事發當下大批人群在槍聲中紛紛走避，也有人用大量桌椅堵住教室門口。警方派出大量人員趕到現場應對，並封鎖廣場，敦促民眾遠離周圍的街道並留在室內。

該槍擊案是捷克有史以來最嚴重的大規模槍擊事件，槍手據信是受到本月稍早俄羅斯14歲女學生實施的校園槍擊事件的啟發。捷克政府將23日定為全國哀悼日。

有目擊民眾看到案發時，槍手在屋頂上用槍向伏爾塔瓦河上的馬內斯橋（Mánes Br...
有目擊民眾看到案發時，槍手在屋頂上用槍向伏爾塔瓦河上的馬內斯橋（Mánes Bridge）射擊。（截圖自X）

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