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對抗臭蟲危機 南韓工程師架網站追蹤出沒地

編譯中心╱綜合19日電

南韓近來爆出臭蟲（床蝨）危機，當地一名29歲的區塊鏈工程師看到消息後，隨即利用數據架設網站，提供互動地圖顯示床蝨侵擾的各個地點，成為不少民眾獲取相關訊息的管道。

中央社引述法新社報導，南韓已經多年未出現大量床蝨出沒，但隨著疫後跨境旅遊強勁復甦，南韓近期在多處發現床蝨蹤跡，官方數據顯示，11月底以來，已出現逾100起蟲害的通報。

隨著南韓媒體對此的報導越來越多，不少民眾選擇造訪工程師姜載九經營的網站bedbugboard.com獲取蟲患相關資訊，目前每天約有多達5萬人造訪。

姜載九說：「我對昆蟲非常敏感，一年四季都睡在蚊帳內。」

對昆蟲的恐懼促使他創立一個互動地圖，顯示南韓各地傳出床蝨侵擾的大概位置，網站也可看到蟲害相關的即時新聞報導。

南韓爆出這場蟲蟲危機之前，遠在歐洲的巴黎也傳出類似蟲患。

床蝨也稱臭蟲，因習慣躲藏在床墊中而得名，會吸食人類血液。在南韓，44%通報有大批床蝨出沒的地點都在便宜、狹小的租屋處。其他受影響的地點包括學生宿舍、公共澡堂，及缺乏浴室、廚房等基本設施的超小住屋。

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