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泰國內閣通過同婚修正草案 21日送交國會審議

中央社／曼谷19日專電
圖為6月4日曼谷的同志驕傲大遊行，民眾疾呼婚姻平權早日合法化。（中央社檔案照片）
圖為6月4日曼谷的同志驕傲大遊行，民眾疾呼婚姻平權早日合法化。（中央社檔案照片）

泰國內閣會議今天正式通過民事和商事法（Civil and Commercial Code）修正草案，讓同性婚姻合法化，草案預計21日送交國會審議。

內閣會議先在11月21日原則上同意修改民事和商事法（Civil and Commercial Code），總理府副發言人卡隆（Karom Polpornklang）當時表示，將把法案內的用語「男人與女人」修改為「個人」，把「先生與妻子」修改為「婚姻夥伴」，以讓同婚伴侶可以獲得和異性戀婚姻伴侶一樣的權益。

卡隆表示，總理府的幕僚單位國務委員會（Council of State）也將修改其他相關法律，若同性婚姻中的其中一人去世，伴侶才能合法繼承其遺產。

內閣會議今天正式通過修改後的民事和商事法草案，總理賽塔（Srettha Thavisin）在內閣會議後表示，今天最重要的事情就是通過民事及商事法修正草案，草案收集各方意見，也通過國務委員會的檢視，修改後的法律將給予同性伴侶和異性戀伴侶一樣的權益，草案21日將送交國會審議。

泰國現行民事與商事法規定婚姻是由一男一女組成，因此儘管許多泰國同性伴侶曾經試圖登記結婚，但都被戶政單位引述相關條文拒絕登記。

泰國曾經是亞洲第一個有機會通過同婚合法化相關法律的國家，2018年底當時的泰國軍政府內閣通過同性伴侶法（Civil Partnership Bill）草案，並送到國會審議；2019年3月，泰國舉行2014年政變後首次國會眾議院選舉，當時已經由內閣送到國會的同性伴侶法草案被擱置。

2019年選舉過後，由於新國會成員上台，所有的法律程序必須重新走一輪，這使得泰國同婚或是同性伴侶合法化的進度等於重新來過。而2019年到2023年間，同婚相關法案在國會始終無法完成三讀程序。

今年泰國5月再度舉行國會眾議院選舉，賽塔所屬的為泰黨（Pheu Thai）在選前承諾會推動婚姻平權法案，賽塔就任後也表示會維持承諾。

泰國 眾議院 平權

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