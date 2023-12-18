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暴風吹塌阿根廷正舉行溜冰比賽的體育館 13人亡

編譯中心／綜合17日電
位於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的港口城市布蘭卡灣因強烈暴風來襲發生屋頂倒塌事故，目前已確定有13人罹難。（取材自X平台）
位於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯的港口城市布蘭卡灣因強烈暴風來襲發生屋頂倒塌事故，目前已確定有13人罹難。（取材自X平台）

阿根廷當局表示，16日在強烈風暴襲擊下，港口城市布蘭卡灣（Bahia Blanca）一家體育俱樂部的屋頂倒塌，造成至少13人喪生，多人受傷。

市長辦公室消息來源指出，布蘭卡灣的大風大雨導致俱樂部屋頂塌陷。事發時，場館內正在舉行溜冰比賽。

市政府聲明表示，「緊急服務部門確認這家名為北部布蘭卡人（Bahiense del Norte）的俱樂部內有13人不幸死亡」，並說消防隊員正在現場搶救，有些人仍被困在瓦礫下。

布蘭卡灣市記錄到超過每小時140公里的風速，有部分地區停電。

布蘭卡灣市位於布宜諾斯艾利斯省南端附近，是阿根廷最大的糧食產區之一。

據悉，此前國家氣象局曾對布蘭卡灣發布強陣風降雨橙色預警（第二高級別），並提到可能會出現陣風風暴，且其速度將達到140公里/小時。目前該地區除屋頂倒塌意外，也陸續傳出路樹倒塌、電線桿和電纜倒塌、淹水及電力中斷等意外，對整座城市約33萬名居民產生影響。

另外，強烈風暴17日經過阿根廷首都布宜諾斯艾利斯市（Buenos Aires），導致電力中斷和建築物受損。阿根廷國家氣象部門警告布宜諾斯艾利斯居民，這場風暴使首都處於橙色預警之下。 全市不同地區都有斷電報告。

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