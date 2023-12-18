暴風吹塌阿根廷正舉行溜冰比賽的體育館 13人亡
阿根廷當局表示，16日在強烈風暴襲擊下，港口城市布蘭卡灣（Bahia Blanca）一家體育俱樂部的屋頂倒塌，造成至少13人喪生，多人受傷。
市長辦公室消息來源指出，布蘭卡灣的大風大雨導致俱樂部屋頂塌陷。事發時，場館內正在舉行溜冰比賽。
市政府聲明表示，「緊急服務部門確認這家名為北部布蘭卡人（Bahiense del Norte）的俱樂部內有13人不幸死亡」，並說消防隊員正在現場搶救，有些人仍被困在瓦礫下。
布蘭卡灣市記錄到超過每小時140公里的風速，有部分地區停電。
布蘭卡灣市位於布宜諾斯艾利斯省南端附近，是阿根廷最大的糧食產區之一。
據悉，此前國家氣象局曾對布蘭卡灣發布強陣風降雨橙色預警（第二高級別），並提到可能會出現陣風風暴，且其速度將達到140公里/小時。目前該地區除屋頂倒塌意外，也陸續傳出路樹倒塌、電線桿和電纜倒塌、淹水及電力中斷等意外，對整座城市約33萬名居民產生影響。
另外，強烈風暴17日經過阿根廷首都布宜諾斯艾利斯市（Buenos Aires），導致電力中斷和建築物受損。阿根廷國家氣象部門警告布宜諾斯艾利斯居民，這場風暴使首都處於橙色預警之下。 全市不同地區都有斷電報告。
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