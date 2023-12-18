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以色列懸賞40萬 捉拿哈瑪斯領袖辛瓦

編譯中心／綜合17日電
以色列軍方似乎開始懸賞通緝巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領導人，提供哈瑪斯領袖辛瓦行蹤訊息，賞金高達40萬美元。（取材自X平台）
以色列軍方似乎開始懸賞通緝巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領導人，提供哈瑪斯領袖辛瓦行蹤訊息，賞金高達40萬美元。（取材自X平台）

以色列時報報導，以色列軍方似乎開始懸賞通緝巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯領導人，若提供訊息協助逮捕哈瑪斯領袖辛瓦（Sinwar），賞金高達40萬美元。

一份空投傳單14日在社群媒體瘋傳，除了懸賞40萬美元呼籲民眾提供辛瓦的訊息，提供其他哈瑪斯領袖訊息也有獎金。這份傳單無法證實其真實性，上面還寫著電話號碼和訊息應用程式「紙飛機」（Telegram）帳號，及保密承諾。

這份傳單寫道，辛瓦的兄弟、哈瑪斯加薩南部旅指揮官穆罕默德懸賞金為30萬美元；哈瑪斯汗尤尼斯營指揮官薩拉梅懸賞金為20萬美元；哈瑪斯軍事部門指揮官德伊夫懸賞金為10萬美元，他多次逃過暗殺存活。

世界衛生組織（WHO）17日表示，加薩北部西法醫院（Al-Shifa Hospital）急診室因以色列轟炸而受重創，面臨了「一場血洗」且「需要搶救」。

另據卡達半島電視台17日援引醫院和目擊者報導，指控以軍16日開推土機進入加薩走廊北部阿德萬醫院（Kamal Adwan Hospital），壓毁南翼設施和庭院裡的帳篷，輾斃約20人，死者包括難民、病人和傷者。巴勒斯坦自治政府衛生部長凱拉呼籲馬上徹查這種戰爭罪行。以軍稱在該醫院檢獲彈藥和武器，拘捕90名巴人，並說已撤離該院；不過，外媒指以軍繼續通宵達旦攻擊加薩遍地。

此外，中央社引述法新社報導，一個世衛團隊及其他聯合國（UN）機構16日運送醫療用品至西法醫院。世衛發表聲明指出，當地有「數以萬計流離失所民眾正使用該醫院大樓和場地作為避難所」，飲用水及食物「嚴重短缺」。世衛指稱：「該團隊形容（西法醫院）急診室遭到『血洗』，裡頭有數百名受傷病患，每分鐘都有新患者送達。」

西法醫院手術室因為缺乏氧氣及物資而無法運作，根據世衛團隊，這是一家「需要搶救的醫院」。

哈瑪斯 加薩 世衛

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