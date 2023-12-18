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中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

大浪打翻利比亞移民船 61死

編譯盧思綸／綜合17日電
國際移民組織16日引述倖存者表示，一艘利比亞移民船遭遇大浪翻覆，包括孩童在內共61名移民恐怕已葬身大海。（美聯社）
國際移民組織16日引述倖存者表示，一艘利比亞移民船遭遇大浪翻覆，包括孩童在內共61名移民恐怕已葬身大海。（美聯社）

英國廣播公司（BBC）報導，國際移民組織（IOM）16日引述倖存者表示，一艘利比亞移民船遭遇大浪翻覆，包括孩童在內共61名移民恐怕已葬身大海。

紐約時報報導，利比亞國際移民組織在X平台上表示，61人已死亡，包括婦女和小孩。

日前一艘載有約86人的移民船，從利比亞北部地中海沿岸港市祖瓦哈（Zuwara）出發，途中被大浪打沉，有61人至今下落不明，推斷恐怕凶多吉少。中央社根據法新社報導，其中大部分來自奈及利亞、甘比亞和其他非洲國家。

25名倖存者已經被送往利比亞拘留中心接受治療。

根據國際移民組織統計，光是今年就有超過2200人在地中海移民航道中喪生，堪稱世上最危險的移民路線之一，國際移民組織發言人表示，這說明海上救難工作還做得不夠。

聯合國難民機構統計，今年有超過15萬3000名移民從突尼希亞和利比亞抵達義大利

義大利極右派總理梅洛尼（Giorgia Meloni）去年以制止非法移民湧入作為競選主軸後，順利贏得選舉。

利比亞強人格達費（Moamer Kadhafi）10多年前在一場獲北大西洋公約組織（NATO）支持的起義中被推翻，隨後喪生，國家自此陷入暴力動盪，並成了人口販子的天堂，犯下從勒索到奴役等的各項非法行為。

非法移民 義大利 北大西洋公約組織

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