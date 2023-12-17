塞爾維亞國會大選 強人總統稱勝在野控不公

塞爾維亞總統武契奇宣布，他的政黨在國會大選中取得壓倒性勝利。（路透）

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）宣布，他的政黨在今天國會大選中取得壓倒性勝利。這將使他領導的右翼民粹主義塞爾維亞進步黨在這個巴爾幹半島國家繼續執政，但是在野指控選舉不公。

法新社報導，官方結果可望明天公告，但是強人總統武契奇於投票 結束後數小時展現出塞爾維亞進步黨（Serbian Progressive Party）篤定勝選的氣勢。

他在記者會中告訴記者：「我們將會以127席在國會取得絕對多數。」他當時表示，約76%選票完成計票。

經歷長達數月抗爭後，武契奇承諾帶來穩定，矢言抑制通貨膨脹。儘管武契奇本人沒有投入今天的國會和地方選舉，選戰大體上被視為是對他的政府進行公投。

他說：「我的工作就是盡我所能確保在國會取得絕對多數。」

塞爾維亞進步黨展現出會在250席國會取得更多斬獲的態勢。該黨於2022年上次大選拿下120席而組成聯合政府。

但塞爾維亞進步黨在首都貝爾格勒的市政選舉面臨激戰，特別是來自反對黨和打著「塞爾維亞反對暴力」旗幟的候選人組成的鬆散聯盟。

該運動於今年稍早發生的連續大規模槍擊 事件後發起，當時的槍擊事件促使數以十萬計人走上街頭，很快演變成持續數月的反政府抗議活動。

然而，這場選舉並非毫無爭議，在野陣營已經喊出選舉不公。

在野領袖拉佐維奇（Radomir Lazovic）表示：「有諸多違規。」他提到疑似「買票」和「偽造簽名」，並說：「恐怕是最骯髒的選舉過程。」

社群媒體 也出現政府允許來自毗鄰的波士尼亞未登記選民非法投票的傳聞。

不過這種說法遭到總理布納比奇（Ana Brnabic）駁斥，並指控相關報導散布混亂。