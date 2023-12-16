憂遭葉門叛軍攻擊 大型航運業者宣布暫停通過紅海

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）在紅海攻擊船隻後，瑞士地中海航運公司與法國達飛航運集團今天宣布暫停行經對全球商業至關重要的紅海海峽。

法新社報導，昨天，丹麥海運業者馬士基集團（A.P. Moller-Maersk）宣布暫停行經紅海的所有貨櫃航運，直到進一步通知。德國 貨櫃航運公司赫伯羅德（Hapag-Lloyd）也表示，青年運動攻擊旗下船隻後，公司將暫停紅海貨櫃船運到18日。

背後有伊朗 撐腰的葉門「青年運動」控制該國大部分地區，但並未得到國際社會的承認。該組織曾表示，他們將瞄準曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）附近的所有船隻發動攻擊，以向以色列施壓，並協助巴勒斯坦 人。

全球40%的國際貿易皆途經由這個位於葉門與非洲大陸之間的海峽。

全球最大海運公司之一地中海航運公司（Mediterranean Shipping Company）表示，旗下1艘貨櫃船昨天在紅海遇襲，因此該公司將暫停通行該海峽，直至安全為止。

該公司指出，貨櫃船「帕拉丁3號」（MSC Palatium III）船上人員並無傷亡，但船身受損。

達飛航運集團（CMA CGM Group）則稱，已命令旗下所有船隻離開該地區，直至另行通知。