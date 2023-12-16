脫北官員在日本國會演講：北韓不該誕生在地表

脫北的前北韓駐英國大使館公使太永浩近日訪問日本，他在國會演講時說：「北韓是個本來就不該誕生在地表的國家」；圖為北韓領導人金正恩主持會議。（路透）

脫北的前北韓 駐英國大使館公使、現為南韓 執政黨國民力量議員太永浩近日訪問日本 ，他在國會演講時表示，「北韓是個本來就不該誕生在地表的國家」，還提到綁架問題（日本稱拉致問題）與核武問題，最終都得要是北韓的現行體制瓦解才會解決。

根據產經新聞報導，關於綁架問題的進展，太永浩也強調應該透過「糖飴與鞭（恩威並用）」來因應，因為只有施加壓力，北韓才會被迫與日本展開對話，但也得要準備「糖果」。

所謂的「鞭」，太永浩表示，這得要動搖北韓，例如回收由北韓已故前領導人金日成，在1960年代至1980年代基於向旅日朝鮮人總聯合會（朝鮮總聯）匯款的北韓資產，資產一旦被回收的話，北韓官僚將面臨來自北韓領導人金正恩的壓力，這樣底下的人就會被迫得展開具體行動。

至於「糖果」，太永浩說，可以透過在日北韓人的返國事業，允許前往北韓的日本配偶，繼承留在日本的親屬遺產等，他表示，北韓如果積極與日本展開對話，那將其視為糖果或許是件好事。

太永浩在當北韓駐英國公使時期，於2016年7月脫北投靠南韓。2020年4月在南韓的國會議員選舉中當選，目前隸屬南韓執政黨「國民力量」。

另據路透報導，在與美國官員討論因應北韓核武威脅之前，南韓一名高階官員今天表示，北韓可能會在本月試射洲際彈道飛彈。南韓國家安保室第一次長金泰孝拒絕詳細闡述此說法有何依據，但表示北韓的彈道飛彈是美國「延伸嚇阻」戰略的重點；金泰孝還說，無論北韓的彈道飛彈射程範圍多大，都是核威脅，因為它們可以攜帶核彈頭。

南韓首爾廣播公司新聞台指出，金正恩近期換一輛豪華的Mercedes-Maybach S650作為他的專車，據報導，在不選配的情況下，這款車起價為3.1億韓圓（約23.8萬美元），是價值不菲的最高級轎車，背面有「邁巴赫」（Maybach）標誌和S650字樣，由平治集團生產，屬於安理會禁止對北韓出口的奢侈品。

根據紐約時報對2019年平治汽車進入北韓的途徑進行追蹤調查，在四個月內輾轉經過五個國家祕密進口到北韓，這輛新車預計也是經過同樣的方法走私到北韓；分析指出，這意味著國際社會對北韓採取的嚴厲制裁措施仍有大漏洞。