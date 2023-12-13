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全球首個 薩爾瓦多明年Q1發行比特幣債券

編譯中心╱綜合12日電
薩爾瓦多明年第一季將發行全球首個比特幣債券。(路透)
薩爾瓦多明年第一季將發行全球首個比特幣債券。(路透)

中美洲國家薩爾瓦多昨天宣布，將於2024年第一季發行比特幣債券，其收益預計用來資助建設由火山供應能源的「比特幣市」（Bitcoin City）。

中央社引述法新社報導，薩爾瓦多主管所有加密貨幣相關計畫的「國家比特幣辦公室」（National Bitcoin Office）在社群媒體X發文指出，「火山債券」（Volcano Bond，即比特幣債券）剛獲得監管單位「數位資產委員會」（Digital Assets Commission）批准。

「國家比特幣辦公室」表示：「我們預計在2024年第一季發行這項債券。薩爾瓦多比特幣新資本市場才剛開始。」

2021年，在薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）命令下，比特幣與美元一起作為該國法定貨幣，是全球首個正式視比特幣為法定貨幣的國家。

布格磊同年也提及，薩國將打造世界第一座「比特幣市」，初期將由比特幣債券提供資金，計劃在東部打造這座城市，能源供應源將來自火山。

根據CoinDesk等新聞網站，薩爾瓦多的比特幣債券是全球首例。

薩爾瓦多總統布格磊曾下令將比特幣與美元一起作為該國法定貨幣，是全球第一個正式視比...
薩爾瓦多總統布格磊曾下令將比特幣與美元一起作為該國法定貨幣，是全球第一個正式視比特幣為法定貨幣的國家。(美聯社)

比特幣 債券 貨幣

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