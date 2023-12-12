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陷政治獻金疑雲 日本內閣官房長官不信任案未過關

中央社／東京12日綜合外電報導
日本眾議院全體會議今天表決由在野黨提出、針對內閣官房長官松野博一的不信任案，最終否決。（路透）
日本眾議院全體會議今天表決由在野黨提出、針對內閣官房長官松野博一的不信任案，最終否決。（路透）

日本眾議院全體會議今天表決由在野黨提出、針對內閣官房長官松野博一的不信任案，最終因持反對意見的執政黨自民黨、公明黨占多數，不信任案被否決。

朝日新聞、共同社報導，在野的立憲民主黨、日本維新會、共產黨、國民民主黨、令和新選組支持了這項不信任決議案。

日本首相岸田文雄今天對此表示，「不信任案因反對票占多數被否決。鑒於這次否決，希望松野官房長官可以繼續履行職責」。

相關人士透露，松野博一疑似收受自民黨派閥安倍派的募款餐會收入「回扣」，且未刊於政治獻金收支報告書，這些未刊載的收入總額，最近5年可能超過1000萬日圓（約6.8萬美元）。

而松野作為日本政府發言人，每天負責召開2場記者會，他在記者會上對此僅表示「想妥善因應」。

立憲民主黨昨天以松野身為內閣訊息傳遞者的機能完全停擺，導致國家利益嚴重受損等理由，向眾議院提出針對松野的不信任決議案。

立憲民主黨籍眾議員太榮志今天在眾議院全體會議中表示：「（岸田）首相的任命責任也被追究。關於松野，也堅持主張『適才適所』嗎？」呼籲撤換松野。

自民黨籍眾議員井上信治對此反駁說：「松野官房長官是岸田內閣的要員，認真參與政策制定。」他主張針對松野的不信任決議案並不恰當，但關於募款餐會的政治獻金疑雲，「不論理由為何，嚴重損害國民信賴，是我黨必須深刻反省的事」。

自民黨內最大派閥安倍派（清和政策研究會）等，發生政治獻金募款餐會申報不實疑雲，東京地方檢察廳特別搜查部（簡稱東京地檢特搜部）預計在明天國會休會後，詢問疑似收受「回扣」的議員。

民主黨 日本 眾議院

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