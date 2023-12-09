歐洲豪雨阻礙收成 馬鈴薯價格大漲 聖誕大餐恐更貴

歐洲大雨使馬鈴薯收成延後，恐影響聖誕節供給。（美聯社）

歐洲馬鈴薯價格近來大漲，期貨價盤旋於至少14年來同期新高的水準，因為豪雨阻礙收成，限制了這種聖誕大餐主食的供給量，而且馬鈴薯延後收成對供給的影響，預期將延續至明年初。

彭博資訊報導，比利時、法國和英國的馬鈴薯農民近來都暫停收成，因曳引機難以在泥淖田地運作，但若暫停收成太久，馬鈴薯面臨腐爛風險。

歐洲馬鈴薯期貨目前價格正處於14年來同期最高，成為氣候變遷 衝擊愈來愈多農作物收成的最新例證。雖然馬鈴薯期貨交易量不大，但期貨價今年5月也曾因大雨而飆高。

歐洲西北地區馬鈴薯農（NEPG）基金會指出，多數馬鈴薯是在秋末收成，但今年荷蘭約15%的馬鈴薯11月都還埋在地底。荷蘭去年是歐陸第四大馬鈴薯生產國，僅次於德國、法國及波蘭。

烤馬鈴薯和薯條常用的Maris Piper品種上周批發價比去年同期大漲158%至每公噸465歐元（約500.5美元）。

商品市場情報公司Mintec蔬果分析師坎貝爾（Harry Campbell）指出，馬鈴薯供不應求，正影響在超市販售給一般消費者的袋裝馬鈴薯，引起供應鏈 忙亂，許多包裝業者都試圖取得聖誕節 的馬鈴薯庫存。

這可能提高聖誕節大餐的備餐花費。最新數據顯示，法國10月馬鈴薯價格較去年同期上漲19%，漲幅遠大於整體通膨率的4.5%。

坎貝爾說，由於供應不穩，馬鈴薯農常選擇把收成量保留給已簽約的客戶，而非價格波動較大的現貨市場。