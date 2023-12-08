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以色列增加屯墾區 橫跨巴勒斯坦人居住地

編譯中心／綜合7日電
在以色列空襲中受傷的巴勒斯坦兒童。（路透）
在以色列空襲中受傷的巴勒斯坦兒童。（路透）

一個倡議與巴勒斯人和平共處的以色列非政府組織6日表示，以色列當局近日批准在耶路撒冷南端增建一個屯墾區，將橫跨巴勒斯坦人居住的東耶路撒冷土地；聯合國祕書長古特雷斯致函安理會，呼籲以哈人道停火，以色列大使回應稱，「停火相當於讓哈瑪斯加薩走廊繼續恐怖統治」。

古特雷斯引用憲章中鮮少被提及的第99條，提請安理會「注意任何可能威脅國際和平及安全的事件」，他在信中寫道，當下局勢對巴勒斯坦居民與地區和平造成不可逆的影響，並再次呼籲交戰雙方人道主義停火。

以色列批准在耶路撒冷南端增建一個屯墾區，將橫跨巴勒斯坦人居住的東耶路撒冷土地；圖...
以色列批准在耶路撒冷南端增建一個屯墾區，將橫跨巴勒斯坦人居住的東耶路撒冷土地；圖為以色列士兵6日在戈蘭高地進行軍事訓練。（新華社）

隨後，以色列駐聯合國大使爾登（Gilad Erdan）批判該信函乃「道德扭曲」，稱要求停火相當於讓哈瑪斯繼續在加薩走廊的恐怖統治。

埃及外交部5日則發布聲明，譴責以色列政府批准在東耶路撒冷建立新屯墾區，稱該決議公然違反國際法與聯合國安理會決議。

此外，以色列軍隊7日在加薩南部最大城市甘尤尼斯（Khan Yunis）與哈瑪斯激戰，並表示他們已經包圍了哈瑪斯領導人辛瓦（Yahya Al-Sinwar）的住所，居民稱，以色列的轟炸變得更加猛烈，造成平民傷亡，以色列的坦克在甘尤尼斯以北和以東與巴勒斯坦武裝分子作戰，擊斃了多名武裝分子。一名居民說：「我們感到心力交瘁，精神上已經無法負荷。」

以色列總理內唐亞胡表示，以軍已包圍哈瑪斯領導人辛瓦在甘尤尼斯的住處。內唐亞胡在一段影音聲明中說：「辛瓦的房子可能不是他的堡壘，他可以逃脫，但我們逮到他只是遲早的事。」

哈瑪斯在加薩走廊的衛生部7日聲稱，自從10月7日以來，以哈衝突已造成至少1萬7177名加薩人喪生、逾4萬6000人受傷，並稱過去24小時內新增350名巴勒斯坦人死亡。

日內瓦聯合國人權事務高級專員表示，目前的情勢宛如「世界末日」，雙方都有可能犯下嚴重侵犯人權的行為。

另一方面，國際特赦組織7日表示，以色列10月13日在黎巴嫩南部的攻擊行動導致路透記者阿布杜拉(Issam Abdallah)身亡以及其他6名記者受傷，此事件可能是對平民直接發動的攻擊，必須以戰爭罪調查。

以色列、哈瑪斯衝突持續，圖為6日加薩遇襲冒濃煙。（路透）
以色列、哈瑪斯衝突持續，圖為6日加薩遇襲冒濃煙。（路透）

以色列 哈瑪斯 加薩

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