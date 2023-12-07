美簽證制裁以色列激進者 遏止約旦河西岸暴力

以色列人質獲釋後看似平靜愉悅。(美聯社)

美國5日起拒絕核發簽證給攻擊巴勒斯坦 人的激進以色列 屯墾者，藉此升高施壓來遏止以哈戰爭期間約旦河西岸爆發的一波暴力事件。美國宣布簽證制裁不久後，以色列也同聲譴責屯墾者。

路透報導，美國國務卿布林肯表示，任何涉及「破壞約旦河西岸和平、安全或穩定」的個人，或任何「不正當限制平民取得必要服務和基本必需品」的個人，美國都將予以拒絕入境。

布林肯發布聲明說：「我們向以色列政府強調，有必要採取更多行動，讓在約旦河西岸暴力攻擊巴勒斯坦人的激進屯墾者負起責任。」

自從巴勒斯坦激進組織哈瑪斯 10月7日突襲以色列，掀起雙方在加薩走廊的戰爭以來，據巴勒斯坦政府統計，約旦河西岸有超過250名巴勒斯坦人遭以色列軍人和屯墾者殺害。

哈瑪斯控制的是加薩走廊，並非約旦河西岸，而巴勒斯坦人控訴屯墾者在約旦河西岸的攻擊和騷擾行為未受到懲罰。

布林肯並未公開點名誰會遭拒發簽證。美國入境限制將不適用於有美國公民身分的激進屯墾者。

美國宣布簽證制裁措施不久後，以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant）今天譴責在約旦河西岸攻擊人的猶太屯墾者，並說以色列是法治國家，唯有警察和軍人有權行使武力。

美國總統拜登表示，有以色列倖存者和目擊者皆表示，哈瑪斯在10月7日襲擊以色列南部期間，強暴及殘殺多名婦女，並活活燒死和肢解女性，形容是難以想像的殘酷行為，應予以嚴厲譴責。

拜登5日在波士頓一場民主黨募款活動上表示，世界不能對哈瑪斯的暴行視而不見，並指責哈瑪斯拒絕釋放更多女性人質，破壞臨時停火協議，強調會繼續爭取所有人質獲釋。

美國國務院發言人4日表示，哈瑪斯可能不會釋放女性人質，因為不希望這些女性公開談論性暴力。對此，哈瑪斯在社群媒體X上發文，譴責拜登試圖以錯誤的指控混淆視聽，以掩蓋以色列所犯下的戰爭罪行。

以色列時報報導，以色列衛生部醫療部門負責人米茲拉希（Hagar Mizrahi）透露，最近從加薩獲釋的人質在被釋放前曾被哈瑪斯給予鎮定劑「氯硝西泮」（Clonazepam），主要用來治療焦慮、癲癇、躁鬱症、精神病及強迫症。