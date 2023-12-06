世衛：以軍限24小時內清空南加薩醫療倉庫

世界衛生組織秘書長譚德塞4日表示，以色列軍方已通知他們，在以軍進行地面行動之前，清空位於加薩南部的一處醫療援助倉庫。(歐新社)

世界衛生組織（WHO）駐巴勒斯坦被占領土代表皮佩爾科恩5日表示，以色列 對汗尤尼斯和拉法周遭加強轟炸，當地形勢逐小時不斷惡化。聯合國警告，沒有在加薩 開設讓平民得以逃出的所謂安全地帶的可能。世衛 組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則表示，以色列軍方已通知他們，在以軍進行地面行動之前，清空位於加薩南部的一處醫療援助倉庫。

譚德塞在X平台發文說，WHO於4日收到以色列國防軍的通知，表示地面行動將使這座醫療倉庫無法使用，要求他們在24小時內從倉庫中移走物資。

譚德塞表示，WHO呼籲以色列撤回這項命令，並採取一切可能措施來保護平民和民用基礎設施，包括醫院和人道設施在內。

不過，以色列國防部轄下的占領區政府活動協調部門（COGAT）透過聲明否認要求世衛組織清空倉庫，還稱已明確告知聯合國代表，但未多加說明。

世衛組織表示，加薩仍在運作中的醫院在不到60天內從36所驟減至18所，其中3所僅提供基本急救，其他醫院也只提供部分服務。

世衛組織提到，加薩走廊南部還有12所醫院在運作。

世衛組織東地中海地區主任曼達里（Ahmed Al-Mandhari）4日在記者會上說，軍方強化在加薩南部的地面行動，恐怕會讓數以千計人無法獲得醫療照護，「我們已經看到加薩北部發生的事情。不能在南部重蹈覆轍」。

世衛組織官員說，許多加薩居民無法獲得乾淨用水和適當衛生條件，擔心爆發大規模疾病。

曼達里說，世衛組織注意到傳染病病例增加，包括急性呼吸道感染、疥瘡、黃疸、腹瀉和出血性腹瀉。