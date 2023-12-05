以軍炸北加薩學校釀50死 南下攻難民落腳處 巴人嘆無處逃

逃離北加薩的巴勒斯坦民眾早前向南移動，如今以色列加薩全境展開地面入侵，巴人嘆逃無可逃。(路透)

巴勒斯坦官媒瓦法社指出，以色列 4日空襲加薩 走廊北部兩間收容流離失所者的學校，至少有50人喪命。與此同時，法新社4日引述目擊者報導，數十輛以軍戰車已開進南加薩，到達加薩南部最大城市甘尤尼斯附近，預計會在當地發動地面戰。美聯社指出，甘尤尼斯是數萬名流離失所巴勒斯坦人的落腳處，以軍同日卻再要求巴人大量撤離該市，當地居民哀嘆「已無處可逃」。

以色列國防軍聲稱，周一空襲加薩大約200個目標。英國BBC報導，電信公司表示，加薩的網路和電話服務已經完全中斷。在加薩通訊中斷後，以色列對甘尤尼斯進行前所未有的空襲，超過50次，集中在甘尤尼斯的北部和東部地區。

美聯社指出，由於美國施壓漸增，以軍似乎想趁下次休戰來臨前，給予哈瑪斯 致命打擊。美國已說正和卡達、埃及合作力促更長休戰。

路透報導，以色列3日宣布地面入侵加薩全境，是以軍迄今揮軍南下的最明確宣告，哈瑪斯同日證實在距甘尤尼斯2公里處和以軍交火。這波以哈戰爭10月爆發後，許多加薩巴人在以國警告下南撤逃命，但以軍南侵的擔憂恐已成真。當地居民說，3日至4日連夜在甘尤尼斯內外可聽見空襲和爆炸聲。

英國衛報引述消息稱，以軍修訂後的進攻加大空襲力度，預計首先嘗試占領甘尤尼斯，以軍認為哈瑪斯領導層正藏身當地。以軍也會用坦克阻攔甘尤尼斯與加薩北部城市代爾巴拉赫之間的通道，由於早前以軍已將加薩北部和南部通道截斷，在甘尤尼斯的行動將會把加薩地帶一分為三。

聯合國難民專員批評以色列把加薩民眾「逼至牆角」。逃到甘尤尼斯附近、一名有四個孩子的母親阿布杜拉曼說，以軍告訴巴人應躲到這裡，卻依然轟炸該地，「現實是加薩沒有一處安全」，以軍殺戮不分南北。