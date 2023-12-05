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以色列國安局長音檔：全球追殺哈瑪斯分子

編譯盧思綸╱綜合4日電

以色列公共廣播公司（Kan）3日釋出一段音檔，據悉是國家安全局負責人表示以色列將獵殺在黎巴嫩、土耳其和卡達等地的哈瑪斯武裝分子，花上數年也在所不惜。

路透報導，目前尚未確定發話者是否局長巴爾（Ronen Bar），國安局拒絕評論。

「戰時內閣已經白話確立目標，那就是殲滅哈瑪斯。這是我們的慕尼黑事件。我們將獵殺敵人到世界各地，加薩、約旦河西岸、黎巴嫩、土耳其、卡達，這將花上數年時間，但我們會實現目標。」

1972年，巴勒斯坦武裝團體黑色9月（Black September）在西德慕尼黑奧運上襲擊以色列代表團，導致代表團11人全部身亡。之後以色列用了數年在不同國家暗殺黑色9月特工和領袖。

除了加薩，哈瑪斯領袖多半居住或常常前往黎巴嫩、土耳其和卡達，也有不少國家為哈瑪斯提供保護。

至於澳洲、加拿大、歐盟、以色列、日本和美國則將哈瑪斯列為恐怖組織。

1997年，內唐亞胡曾下令情報單位「摩薩德」（Mossad ）毒殺住在約旦的哈瑪斯創始人馬夏艾（Khaled Meshaal），但行動失敗，反而促成哈瑪斯另一精神領袖亞辛（Sheikh Ahmed Yassin）獲釋。

哈瑪斯 以色列 土耳其

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