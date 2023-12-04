不甩休戰呼聲 以色列續炸加薩 馬克宏示警：戰爭恐持續10年

以色列3日襲擊加薩走廊南部汗尤尼斯，一名巴勒斯坦男孩受傷送醫。（路透）

國際社會要求以色列 與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯 延長休戰協議並加強保護平民，但以色列3日繼續轟炸加薩 。哈瑪斯媒體辦公室3日表示，在過去24小時內，以軍對加薩地帶的軍事行動已造成逾700人死亡。法國總統馬克宏警告，以色列希望徹底消滅哈瑪斯的意圖，恐引發長達十年的戰爭。

以軍表示，自1日停火協議破裂以來，他們已在加薩發動了400多次攻擊，哈瑪斯則宣布對特拉維夫等以色列城鎮進行火箭彈轟炸。英國金融時報援引數名消息人士稱，以色列正計畫對哈瑪斯發起一場為期一年或更長時間的戰役，目標包括殺死三名哈瑪斯最高領導人，以軍地面攻勢最密集階段將持續至2024年初，還將深入加薩南部開展行動。

消息人士還表示，以色列對加薩軍事行動的時間安排，由實地行動進展、國際壓力和釋放以色列人質的機會等多個因素決定。幾位內部人士透露，以色列政府至今拒絕討論是否讓巴勒斯坦自治政府在加薩重新掌權。

一名以色列高級軍官表示，哈瑪斯的24個營中至少有10個營遭遇「重創」，超過50名中級指揮官和約5000名武裝分子被殺。熟悉以色列作戰計劃的人士透露，以軍認為在加薩北部的行動尚未完成，「大概只完成了40%，可能還需兩周到一個月時間。」至於在加薩南部的行動，以軍攻勢將集中在汗尤尼斯及拉法，原因是加薩與埃及邊境口岸和地下走私隧道，是「哈瑪斯重建軍事能力的關鍵」。

由於以色列和哈瑪斯互相指責對方未能完整履行此前停火協議所規定的義務，停火談判目前陷入僵局。以色列總理內唐亞胡日前宣布召回在卡達的談判代表；哈瑪斯政治局副主席阿魯里則表示，在加薩地帶停火前不會再與以色列進行談判，也不會互相交換被扣押人員。

巴勒斯坦官方通訊社瓦法社報導，以色列2日空襲命中加薩中部紐瑟拉特難民營，造成至少13人死亡。加薩市阿里阿拉伯醫院醫師奈姆表示，院方太平間2日收到30具屍體，包括七名兒童。