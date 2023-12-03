以色列擬建加薩緩衝區 美供以軍鑽地炸彈轟碉堡

在以色列持續轟炸期間，巴勒斯坦人2日從加薩走廊汗尤尼斯的東部向西部逃離。（美聯社）

2日是以哈戰爭重新開戰的第二天，以軍表示，其陸海空三軍部隊在恢復加薩 走廊軍事行動的前24小時，已攻擊400多個「恐怖分子目標」，加薩衛生部發言人2日表示，自1日上午重燃戰火以來，加薩已至少193人喪生及650人受傷。

以軍表示，前述400多個目標包括巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 所使用的一座武器儲存場和恐怖分子基礎設施、哈瑪斯在南加薩汗尤尼斯及迪爾巴拉的若干個軍事目標，以及據傳被巴勒斯坦另一個武裝團體伊斯蘭聖戰組織當作指揮部的清真寺。

埃及與區域內消息人士則指，以色列 已開始安排戰後計畫，包括告知埃及、約旦及阿拉伯聯合大公國等周邊阿拉伯國家希望在加薩與以色列間，從北到南設立一個緩衝區，以預防哈瑪斯或其他民兵再滲透或攻擊以色列，避免重蹈上月被哈瑪斯突襲覆轍。

內唐亞胡外交政策顧問法克（Ophir Falk）說，該計畫其實更詳細，是基於摧毀哈瑪斯、加薩非軍事化及加薩去激進化等三個進程。

另外，華爾街日報一日報導，美國官員透露，以色列長期盟邦美國已成為以色列在這場戰爭的軍火庫，自開戰以來，美方已供應包括約一點五萬發炸彈及五點七萬發砲彈在內的大量武器，其中還有兩千磅（約907公斤）的碉堡剋星鑽地炸彈BLU-109，專門針對哈瑪斯藏匿的加薩複雜地道。拜登政府為此花費數億美元，並主要靠C-17運輸機從美國千里迢迢運至以色列特拉維夫。

據報導，在休戰協議結束後，以軍持續攻擊加薩北部和南部，在南部最大城市汗尤尼斯，居民接獲以軍投下傳單，聲稱即將發動攻勢，警告民眾要盡快撤離到埃及的拉法。

中央社引述法新社報導，法國總統馬克宏今天警告，以色列希望徹底消滅哈瑪斯的意圖，恐引發長達十年的戰爭。此外，馬克宏也提及，他將前往卡達，尋求讓以色列和哈瑪斯再次停火。

另據路透報導，美國副總統賀錦麗今天重申，以色列擁有對抗哈瑪斯的自衛權，但必須尊重國際及人道法律，已有太多巴勒斯坦人遭到殺害。