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狗狗占領首爾？南韓擬立法禁食狗肉 業者揚言向總統府放狗抗議

中央社／首爾2日專電
南韓政府與執政黨規劃在年底前通過禁止食用狗肉的特別法案，相關業者連日集會，揚言若法案過關，將在總統辦公室所在的首爾市中心放出200萬隻狗以示抗議。情境示意圖。（Ingimage）
南韓政府與執政黨規劃在年底前通過禁止食用狗肉的特別法案，相關業者連日集會，揚言若法案過關，將在總統辦公室所在的首爾市中心放出200萬隻狗以示抗議。情境示意圖。（Ingimage）

南韓政府與執政黨規劃在年底前通過禁止食用狗肉的特別法案，相關業者連日集會，揚言若法案過關，將在總統辦公室所在的首爾市中心放出200萬隻狗以示抗議。

大韓育犬協會等相關團體11月30日、12月1日連續在南韓總統辦公室前集會，抗議禁食狗肉特別法案，與會業者1日利用卡車將犬隻載運到現場試圖放狗，與警方發生衝突，3人因此被捕。

南韓政府並非首次嘗試立法禁止屠殺、食用狗肉，但在相關業者大力反彈下皆不了了之，現任總統尹錫悅去年上任後，以「愛狗」聞名的尹錫悅夫人金建希便積極參與相關動保團體活動，公開宣示支持立法禁食狗肉的決心。

金建希11月隨尹錫悅訪英時，與英國王后卡蜜拉（Camilla）也談及此議題，當時卡蜜拉提到多年前訪韓時受友人邀請去吃「補身湯」，令她大受衝擊；金建希則對南韓仍有這種文化表示遺憾，也說明南韓政府正努力推動立法，杜絕食狗文化。

立法禁食狗肉不只南韓執政黨國民力量響應，包含共同民主黨、正義黨等在野黨在內的44名國會議員今年8月組成跨黨組織，與政府及相關部會商議；國民力量在11月與政府及動物權利倡議人士的會議後表示，將在今年內推動制定特別法，將狗從畜產法劃定的家畜範圍內排除，禁止飼養、宰殺、流通販賣食用犬隻。

據統計，南韓境內目前仍有1150多家養殖場、33家屠宰業者、219家流通業者及1600多家餐廳涉及食用犬流通，考量相關業者生計，法案預定給予3年緩衝期，輔導業者轉型為其他畜產、園藝業，提供低利融資，最高250萬韓元（約1925.4美元）餐廳拆除費及最高2000萬韓元的轉職獎勵金。

不過，業者並不買帳，控訴政府為「狗權」踐踏人權。大韓育犬協會指出，除首都圈外的南韓各地仍有許多人習慣食用狗肉烹製的「補身湯」，立法禁食狗肉侵犯人民「食的權利」，應容許業者營業至補身湯文化自然消失為止。

至於食用犬飼育場環境惡劣，有虐待動物之嫌，以及食用狗肉的衛生問題，業者認為可透過將狗列入畜產物衛生管理法屠宰處理家畜範圍加以管理，指責政府從未像支援其他畜產業一樣補助食用犬業，揚言若禁食狗肉特別法通過，將在龍山一帶放出200萬隻食用犬以示抗議。

南韓食狗文化由來已久，「狗蒸」曾是朝鮮時代的宮中御膳，被認為具有活絡經脈功效，在1973年畜產法修法時被正式列為家畜的一種。

1975年畜產物加工處理法（現稱畜產物衛生管理法）修法時，也將食用犬屠宰、加工等項目列入管理，但因國內外反對聲浪，1978年又將相關項目廢除，形成食用犬被視為家畜，但不能合法宰殺、流通的矛盾現象。

隨著動保意識抬頭，食用狗肉逐漸被視為侵害動物權的野蠻行為，南韓政府過去也曾為改善國際形象，意圖禁止食狗文化，但至今未能成功。

農林畜產食品部表示，會持續與相關業者溝通，完善禁食狗肉的相關補助方案。也有動保團體建議，禁食狗肉同時也必須思考現在養殖場內的犬隻去向，否則這些無處可去的狗狗最後只能安樂死，應提前準備更負責任的解決方案。

南韓 民主黨 融資

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