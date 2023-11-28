兩韓緊張 北韓軍帶槍站崗 打破板門店非武裝共識

圖為南韓士兵於板門店非軍事區。 （路透資料照）

韓聯社引述多名南韓 及美國軍方消息人士報導，北韓 駐守在板門店共同警備區域（JSA）北側的軍人上週起開始帶槍站崗，打破兩韓 在JSA維持非武裝態勢的共識。

南韓政府在北韓聲稱發射軍事偵察衛星後，22日召開國務會議決議中止919軍事協議部分內容效力，恢復對北韓軍事分界線的偵察活動；平壤當局隨即也表示將全面撕毀協議，之後採取各種強化邊境武裝措施。

南韓軍方發現北韓士兵將重型武器帶回非軍事區（DMZ）邊境，簽署軍事協議後拆除的哨所也開始重建；駐守JSA的北韓士兵也從上週起開始配槍，南韓方仍維持非武裝狀態。

負責管轄JSA的聯合軍司令部表示會持續關注北韓軍方動態，並考慮採取相應措施。若北韓駐守JSA士兵持續維持武裝，南韓方可能也將重新恢復武裝狀態。

北韓軍方在西海北方限界線（NLL）一帶設置的海岸炮炮門開啟數量也較先前大增。南韓軍方說明，北韓在此區域設置的海岸炮炮門平時只有1到2處開啟，近期則增至10處以上，同樣違反919軍事協議，南韓軍方也正密切關注相關動態。

北韓聲稱發射軍事偵察衛星成功，南韓政府除譴責其違反聯合國安理會決議、威脅區域及國際和平，也採取實際行動，以中止軍事協議部分內容效力來強化邊境偵察活動，引起北韓劇烈反彈，兩韓緊張態勢升溫。

而上任以來對北韓採取強硬態度的尹錫悅政府立場不變，南韓國防部長申源湜今天在軍方高層指揮官會議中指示，若敵方挑釁，一律採取「先處置後報告」方式，以「立即、強力、徹底」原則因應。

他也在會中表示，要讓敵方明確認知到，「輕舉妄動損害和平，是招致滅亡的開端」，雖然未明確指稱對象，但明顯是針對近期以行動全面打破協議的北韓。