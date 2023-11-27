馬斯克訪以色列 27日抵達特拉維夫 以媒稱將會見總理內唐亞胡

特斯拉執行長馬斯克；攝於1日在英國舉行的AI安全峰會期間。（路透）

路透引述飛航追蹤人士報導，掌控X平台（前推特）的科技大亨馬斯克 27日搭機抵達以色列 特拉維夫。以國高層預料會在馬斯克訪以期間，使其關注目前受困於加薩的人質困境，並討論網路上逐漸高漲的反猶太情緒。

以色列「國土報」的航空專家夏夫（Avi Scharf）在X平台上指出，馬斯克搭乘的飛機27日稍早已著陸。以色列總統赫佐格辦公室26日已宣布，馬斯克訪以時兩人將會晤。根據以媒報導，馬斯克還將會見以國總理內唐亞胡。馬斯克方面未對此立即置評。

美國有線電視新聞網（CNN）引述赫佐格聲明報導，兩人會晤時將有困於加薩的人質家屬代表與會，向他分享巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 10月7日攻勢的「恐怖」，以及人質家屬持續的痛苦與不安。

馬斯克身兼特斯拉、SpaceX執行長。內唐亞胡曾於9月18日在美國加州和馬斯克見面，時值X平台上有關反猶太內容的爭議延燒數周，內唐亞胡呼籲馬斯克在保障表達自由和對抗仇恨言論之間求取平衡。

馬斯克當時回應，他反對反猶太主義等煽動仇恨和衝突的事物，重申X不會助長仇恨言論。不過隨著以色列、哈瑪斯的衝突暴發至今已約7周，反猶太和恐伊斯蘭情緒在美國等地漸趨高漲。

目前以色列、哈瑪斯達成暫時休兵4天的協議，以方釋放多名巴勒斯坦囚犯，換取哈瑪斯釋放部分被擄至加薩走廊的人質。