泰國漲機場稅 明年4月上路

泰國機場宣布2024年4月1日起，旗下6座機場乘客服務費將調高30泰銖，現行國際航班出境稅將從700泰銖漲到730泰銖。（歐新社）

曼谷郵報報導，泰國 機場（Airport of Thailand）宣布2024年4月1日起，旗下6座機場乘客服務費，俗稱機場離境稅，將調高30泰銖，也就是說現行國際航班出境稅將從700泰銖（約19.78美元）漲到730泰銖（約20.62美元）。

泰國機場執行長吉瑪那瓦（Kirati Kitmanawat）24日表示，此舉目的是吸收通用乘客處理系統（Cupps）的營運成本，已通過泰國民航局（Civil Aviation Authority of Thailand）和交通部批准。

另外，泰國國內線機場稅將從100泰銖（約2.82美元）調高為130泰銖（約3.67美元）。

6座機場分別為位於曼谷的蘇凡納布機場（Suvarnabhumi）、廊曼國際機場（Don Mueang）、清邁國際機場（Chiang Mai）、清萊國際機場（Mae Fah Luang Chiang Rai）、合艾國際機場（Hat Yai）和布吉國際機場（Phuket）。

目前機場稅通常包含在機票內，由航空公司代收後繳交當地政府。一旦調高機場稅，飛泰國航班或泰國國內班機機票就會調漲。