燃料來了 逾12萬升首入加薩 已接收1946輛物資卡車

聯合國25日表示，61輛救援卡車進入北加薩，提供糧食、飲用水等補給物和醫療用品。（路透）

美國有線電視新聞網（CNN）報導，聯合國25日表示，61輛救援卡車進入北加薩 ，提供糧食、水等補給物和醫療用品。在以色列 與哈瑪斯 （Hamas）休戰後，援助物資得以進入這處遭受圍困的沿海地區。

聯合國人道事務協調廳（UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs）聲明指出，隨著以巴協議進入第二日，11輛救護車、3輛長途客車及1輛平板拖車前往加薩市西法醫院（Al-Shifa Hospital）協助進行撤離。

另外，200輛卡車已從以色列尼薩納（Nitzana）被派至加薩，其中187輛卡車在當地時間傍晚左右越過邊境待命。

除此之外，半島電視台報導，另有12萬9000公升燃料已經進入加薩，這是衝突以來，加薩首次獲得燃料援助。

巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent Society）稍早聲明，25日接收埃及紅新月會派遣的187輛卡車，並出動至今最大規模的救援車隊前往加薩北部。

該聲明提到卡車載有食物、飲用水和其他非食物用品，包括重要藥品與緊急醫材，這些物資都是從拉法關口和南部巴勒斯坦紅新月會倉庫籌集而來。

根據聯合國指出，在這之前一天，當以色列與哈瑪斯展開臨時休戰、以促進交換人質與囚犯時，共有137輛卡車向加薩運送援助物資。

巴勒斯坦紅新月會表示從10月21日以來，已經接收1946輛物資卡車。

另外，哈瑪斯旗下武裝團體今天證實，該團體北部旅指揮官甘杜爾（Ahmed Al-Ghandour）及其他三名高級領導人在以色列進攻期間喪生。

中央社引述法新社等媒體報導，哈瑪斯旗下武裝團體艾茲丁‧卡薩姆旅（Ezzedine al-Qassam Brigades）發表聲明指出，甘杜爾是其軍事委員會成員及北部旅指揮官。

艾茲丁•卡薩姆旅還提及其他三位高級領導人遇害，包括西揚姆（Ayman Siyyam）。以色列媒體報導，西揚姆是艾茲丁•卡薩姆旅火箭發射單位負責人。

美聯社報導，哈瑪斯今天宣布了甘杜爾的死訊，但未說明他是何時或在哪裡遇害。他是自哈瑪斯10月7日突襲以色列引發戰爭以來，已知喪命於戰爭中的該團體最高層級官員。

根據總部設於華府的倡議團體「反極端主義計畫」（Counter Extremism Project），在2002至2012年期間，據信甘杜爾至少兩度從以色列暗殺中倖存下來。