葡萄牙在野黨魁開支票 勝選後青年減稅、逐步增加國家養老金

葡萄牙主要反對黨社會民主黨黨魁蒙特內哥羅今天誓言，如果他贏得本月初葡萄牙總理下台後舉行的提前選舉，他將降低青年所得稅，並逐步增加國家養老金。（Getty Images）

葡萄牙主要反對黨社會民主黨 黨魁蒙特內哥羅今天誓言，如果他贏得本月初葡萄牙總理下台後舉行的提前選舉，他將降低青年所得稅，並逐步增加國家養老金。

路透報導，葡萄牙社會黨總理柯斯塔（Antonio Costa）11月7日因涉及鋰礦與氫能計畫貪汙案辭職後，總統德索沙（Marcelo Rebelo de Sousa）宣布明年3月10日提前舉行國會選舉。

Intercampus昨天民調 顯示，將於下月選出新黨魁、柯斯塔所屬的社會黨（Socialist Party）支持率為23.6%，而中右翼反對黨社會民主黨（PSD）支持率為21.9%。其他民調則顯示社會民主黨領先。

根據昨天的民調，社會民主黨需要極右翼政黨「夠了」（Chega）的支持才能組成政府，但社會民主黨黨魁蒙特內哥羅（Luis Montenegro）迄今排除此類結盟的可能性。

經常被批評缺乏政治魅力的蒙特內哥羅在今天的黨代表大會上承認，一些人認為他必須「更有活力和敏銳」；他並承諾在總理大位競逐中全力以赴。

蒙特內哥羅表示，社會民主黨會在適當的時候提出黨的政綱，一些提案包括降低35歲以下民眾的所得稅，以及免費托育與學前教育等。

吸引年長選民方面，蒙特內哥羅表示，社會民主黨不會「刪減一分養老金」，而且還會逐步增加。他說，到 2028年，低收入 退休人士每月最低補助應為820歐元（約897美元）。