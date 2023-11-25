歹徒小學外持刀攻擊 移民外送員見義勇為 網讚「英雄」捐逾30萬歐元

愛爾蘭首都都柏林近日發生歹徒持刀在小學外行兇，造成3名孩童在內的5人受傷。因兇嫌據傳是外籍人士，在當晚引發了反移民 街頭暴動。不過，其中一位協助阻止兇手的勇敢路人本身就是一位移民，有網友特地發起了線上捐款活動，為他籌得超過30萬歐元（約32.8萬美元）。

根據此前新聞，一名50多歲男子23日持刀襲擊從市中心一所小學校內走出來的人。反移民組織指兇嫌疑為阿爾及利亞人，引起了示威抗議，隨後爆發警民衝突、縱火 與劫掠，官員則將此事歸咎於「極右翼意識形態驅動的瘋狂勢力」。

根據天空新聞台與愛爾蘭媒體的報導，當時見義勇為出面阻止兇嫌的戶戶送（Deliveroo）外送員名叫班尼西歐（Caio Benicio），一年前從巴西 里約熱內盧搬到愛爾蘭，目擊孩童遭刺中，當下就用摩托車安全帽擊中歹徒的頭。兇嫌隨後遭到制伏，政界與民間稱讚班尼西歐是「英雄」。有網友設立了名為「為班尼西歐買杯啤酒」的網路眾籌活動，明顯是要回擊網民與部分暴動犯的反移民論調。

根據報導，「為班尼西歐買杯啤酒」迅速爆紅，引來大批網友踴躍捐款，許多人留言稱讚他的勇敢，目前金額已經超過了30萬歐元。另外一個呼籲協助受害人的網路眾籌活動，籌得的善款則接近20萬歐元（約21.8萬美元）。

今年43歲的班尼西歐24日上午受訪時講述了事件的經過，稱自己當時正經過案發現場的學校，見到歹徒抓著一名女孩，並且拔出了一把刀，「當我看到刀的時候，就停下了摩托車，憑著直覺採取了行動」，他把安全帽脫下來，「用盡全力」擊中了男子的頭部。

育有兩個孩子的班尼西歐表示，他當時甚至不知道有更多孩子受傷，還以為只有一個女孩遇襲，後來才發現有更多傷者與更多的孩子，「我祝這些家庭一切順利，我為她能活下來祈禱」。

記者也提到了都柏林因此事發生的暴動，班尼西歐則稱自己在這裡待了大約20年，對政治了解得不深，無法發表意見，但「我可以說的是，我知道抗議是針對移民。對我來說，這沒有道理，因為我自己就是移民，而我就是幫忙的人」。