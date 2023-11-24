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南韓擬擴大青年購屋福利 幫助年輕人安居

編譯簡國帆／綜合外電
南韓政府和執政黨將擴大青年購屋福利，以幫助年輕人安居。（路透）
南韓政府和執政黨將擴大青年購屋福利，以幫助年輕人安居。（路透）

南韓政府和執政黨將擴大青年購屋福利，包括青年住宅認購儲蓄帳戶的利率、並且提供年利率低於3%的房貸新計畫，以幫助年輕人安居。

韓國每日經濟新聞英文版網站Pulse News報導，南韓國土交通部23日表示，政府和執政黨24日將在國會召開會議，敲定青年支持措施。與會者包括執政黨國民力量黨黨魁金起炫、首席決策者俞義東以及國土交通部長元喜龍。

南韓青年住宅認購儲蓄帳戶提供1.5個百分點的優惠利率，整體年利率依認購期而異，可達4.3%。若青年認購者維持住宅認購儲蓄帳戶兩年，利息所得享有最高500萬韓元的免稅額，稅務抵減水準也和其他住宅認購儲蓄計畫相同。

首爾當局正在考慮提高青年住宅認購儲蓄帳戶的最高利率到4.5%，以符合商業銀行的利率。政府也正考慮年輕人只要登記加入住宅認購儲蓄帳戶，購屋時便能享有2%的低利貸款，讓年輕人更有效益地運用這項儲蓄帳戶買房。

南韓政府和執政黨同時正在研擬一項計畫，放寬青年住宅認購儲蓄帳戶的資格要求。目前青年住宅認購儲蓄帳戶只開放給戶長沒有房子、總薪資多達3,000萬韓元（23,076美元）的19~34歲民眾，而且只有住在以押金為基礎的全租房（Jeonse）、並完成分戶登記者才能申請，與父母同住者則不符資格，挨轟未考量現實。

國土交通部也正積極考慮根據結婚、生下第一個孩子、以及生第二胎以上等不同階段，進一步調降房貸利率，若生超過一胎，年利率預料將大幅降到1%。

隨著新成屋價格持續上漲，住宅認購儲蓄帳戶的使用人數也不斷減少。韓國不動產院（REB）的資料顯示，10月底約2,575萬人參與住宅認購儲蓄，比一年前下滑約4%。

儲蓄 利率 南韓

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