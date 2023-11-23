阿富汗難民離境 巴基斯坦收830元「離國費」

巴基斯坦警察21日在巴國最大城市喀拉蚩的社區搜查非法移民的下落。（美聯社）

巴基斯坦要求約200萬名阿富汗非法移民 11月1日前離境，之後開始將其大規模驅逐出境，並宣布要對這些非法居留者收取每人830美元的「離國費」，引發西方國家官員及聯合國譴責。

英國衛報22日報導，巴基斯坦的移民多半來自阿富汗，他們在神學士2021年8月再次掌權後自阿國逃至巴基斯坦，其中不少人正接受西方國家政府或組織協助，等待安排移民相關事宜，美國預計接受約2.5萬阿富汗移民，英國則安置約2萬人。然而，這些人多半未持有合法居留巴基斯坦的文件，或是簽證 已過期。

5名駐巴基斯坦的西方外交官員向衛報表示，向難民收離國費在國際上前所未見，令人震驚。一名外交官員表示：「我知道巴基斯坦經濟非常艱難，但試圖從難民身上搜刮錢財真的非常糟糕」。

這名外交官員表示，聯合國難民事務高級專員公署（UNHCR）和國際移民組織（IOM）相關專員都已提出異議，許多官員可能也都已向巴基斯坦相關單位接洽。

另一名外交官員表示，巴基斯坦內政部及外交部曾在一場會議上向西方官員說明此舉措，當時台下有人對金額表達擔憂，巴國官員則回應說，最初決定的金額是每人1萬美元。

巴基斯坦外交部發言人表示，目前沒有計畫改變政策。他說，這些人不是難民而是移民，他們已在巴基斯坦滯留2年，簽證已過期，也沒有正式文件，「我們期望相關國家加快簽證的審批流程，以便他們盡早前往目的地」。

聯合國難民事務高級專員公署發言人表示，正與巴國政府洽談，合作解決難民的離國罰金和簽證過期費用等問題，並呼籲當局免除對難民的上述限制。