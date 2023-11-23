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北韓射偵察衛星 南韓中止軍事協議 平壤也怒停

編譯中心／綜合22日電
北韓官媒22日凌晨公布北韓領導人金正恩視察發射衛星的照片，明顯可見金正恩的鬢角和前額多出許多白髮。（視頻截圖）
北韓官媒22日凌晨公布北韓領導人金正恩視察發射衛星的照片，明顯可見金正恩的鬢角和前額多出許多白髮。（視頻截圖）

歷經今年兩次失敗，北韓22日凌晨表示成功將一枚軍事偵察衛星送上地球軌道，未來還將發射更多衛星。美國和其盟邦譴責北韓此舉公然違反聯合國制裁，南韓22日中止一部分2018年兩韓軍事協議，抗議平壤發射間諜衛星，北韓當地時間23日亦不甘示弱透過官媒表示立即全面撕毀協議，將派送更強大的武裝部隊和最新武器至兩韓邊界。

韓聯社報導，北韓國防部表示將「不再受軍事協議約束」，廢除緩解兩韓邊境緊張局勢的協議，並警告南韓勢必「為不負責的政治和軍事挑釁行為付出嚴重代價，致使現況進一步發展到不可控制的階段」。

北韓22日稱成功將間諜衛星「萬里鏡1號」（Malligyong-1）送入軌道；南韓隨即表示中止一部份「全面軍事協議」（Comprehensive Military Agreement），並將恢復邊境沿線的監視行動。

朝中社22日發布的照片顯示，北韓領袖金正恩21日視察搭載偵察衛星的火箭升空過程。...
朝中社22日發布的照片顯示，北韓領袖金正恩21日視察搭載偵察衛星的火箭升空過程。（Getty Images）

北韓官媒朝中社（KCNA）報導，搭載該枚「萬里鏡一號」衛星的火箭在當地21日夜間10時42分，從平安北道的西海衛星發射場升空，沿指定路線飛行，順利在10時54分將衛星送上軌道。北韓領導人金正恩親自在現場觀看發射，並向參與任務的科學家和技師道賀。

報導並稱，北韓國家宇宙開發局不久還將發射更多偵察衛星，強化偵察能力。

韓聯社報導，北韓官媒公布金正恩視察發射衛星的照片，明顯可見39歲的金正恩頭髮已不再如以往般烏黑，他鬢角和前額多出許多白髮。

美國和盟邦迅速譴責北韓違反制裁，稱此舉恐造成區域緊張；但朝中社說，鑑於韓美威脅，北韓發射偵察衛星屬於強化自衛能力的正當權利。

南韓總理韓德洙22日表示，準備中止部分兩韓於2018年簽署的「全面軍事協議」。

該協議旨在緩解兩韓緊張，雙方同意畫設暫停實彈演習的緩衝區和禁航區，撤除部分兩國之間非軍事區的崗哨，並維持熱線等。有批評認為，該協議限制南韓在邊境監控北韓行動的能力，因此協議早已漸受檢驗，也有人呼籲廢止或暫停實施。

北韓領導人金正恩與太空研究團隊合影。（美聯社）
北韓領導人金正恩與太空研究團隊合影。（美聯社）
北韓領導人金正恩（右二），22日檢視從太空拍攝到的關島美軍設施照片。（美聯社）
北韓領導人金正恩（右二），22日檢視從太空拍攝到的關島美軍設施照片。（美聯社）

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