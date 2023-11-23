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聯國促遵「奧林匹克休戰」 俄政治批干預

編譯中心／綜合22日電

聯合國大會21日呼籲在明年巴黎夏季奧運期間遵守傳統的「奧林匹克休戰」，俄羅斯則再度譴責其所稱的「政治干預」運動賽事。

中央社引述法新社報導，這項決議以118票贊成、0票反對的結果通過，敦促會員國自明年巴黎夏季奧運開幕前7天到帕拉林匹克運動會閉幕後7天「各自與集體遵守奧林匹克休戰」。俄羅斯與敘利亞在表決中棄權。

這項由奧運主辦國法國起草的決議也呼籲共同合作「在全球落實奧林匹克休戰的價值觀」。

國際奧林匹克委員會主席巴赫（Thomas Bach）在紐約向聯合國大會發表演說時表示，「在這個脆弱的世界，這項奧林匹克休戰決議比以往任何時刻都更有意義…這項決議是我們向全球發出明確訊息的機會。沒錯，即使在戰爭與危機時期，我們仍可同心協力。沒錯，我們可以手牽手，共同打造更美好的未來。」

巴黎奧運組織委員會主席艾斯堂格（Tony Estanguet）說：「奧運與帕運是非常鼓舞人心的例子，因為這展現了我們的共同點，而不是我們之間的分歧。」

國際奧委會尚未決定俄羅斯運動員是否能夠參加巴黎奧運。

俄羅斯譴責其所謂「政治干預運動賽事的危險傾向」。

俄羅斯常駐聯合國副大使扎博洛茨卡亞（Maria Zabolotskaya）說：「偽善與犬儒主義達到近代歷史前所未見的程度，也就是非法禁止俄羅斯運動員參加國際運動競賽，並試圖剝奪俄羅斯在國內主辦比賽的權利。」

巴黎奧運 俄羅斯 聯合國

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