音樂祭襲擊內幕 以警報告曝哈瑪斯恐臨時起意

以色列南部10月7日舉行「諾瓦音樂節」時，遭遇巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯襲擊，現場遺留許多物品。（Getty Images）

半島電視台報導，以色列 電視台「12頻道」（Channel 12）本周獲取以國警方對於10月7日「諾瓦音樂節」（Nova Festival，又稱超新星音樂節 Supernova Festival ）遭巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 襲擊的首份報告副本。報告指出，哈瑪斯很可能事前並不知道以國正在舉行音樂節，襲擊恐是臨時起意。調查還發現，以軍直升機當時對哈瑪斯分子開火的同時，可能也有擊中參加音樂節的民眾。

報告指出，哈瑪斯原本打算攻擊音樂節附近的雷姆基布茲（Kibbutz Re'im）和其他加薩 邊境村莊。不過，他們的無人機，及準備要跳傘進以色列的人員在空中發現，以國正在舉辦音樂節。以國媒體引述警方和安全部門消息人士的說法，哈瑪斯當場決定發動襲擊。

以色列「國土報」（Haaretz）報導，根據警方調查和針對被俘虜的哈瑪斯審訊，「以國安全機構日益朝哈瑪斯沒有計畫鎖定音樂節的方向評估」。警方也在哈瑪斯鎖定地點的哈瑪斯成員遺體上找到幾張地圖，沒有一張是音樂節地點的地圖。此外，音樂節原定在10月5、6日舉行，7日的活動是10月3日才增加的。

以國警方調查還發現，以軍直升機向襲擊者開火的同時，也擊中一些參加音樂節的民眾。國土報指出，這目前還沒有進一步相關細節。報導引述一名未透露姓名的警方官員說法，指出：「針對這起事件的調查顯示，一架以軍戰鬥直升機從以國北部雷馬特大衛（Ramat David）空軍基地趕往現場，朝恐怖分子開火，顯然也擊中一些參加音樂節的民眾。」

警方報告也將死亡人數從270人上修到364人，其中17名死者是警察，並指出在音樂節遭綁架的民眾約40人。