敦促加薩停火 阿拉伯、穆斯林國家部長20日展開出訪 首站落腳中國

沙烏地阿拉伯外交部長費瑟11日在利雅德舉行的峰會記者會上發言。（路透）

沙烏地阿拉伯媒體「阿拉伯新聞」報導，沙國外交部長費瑟親王在近日於巴林舉行的國際戰略研究所（IISS）麥納瑪（Manama）安全峰會場邊表示，阿拉伯和穆斯林國家的多名部長20日將展開出訪，目標為終止加薩 戰火，行程首站將落腳中國。

相關發言由沙國外交部18日在社群媒體 X公布。本月稍早，一場阿拉伯及伊斯蘭國家的峰會曾於沙國首都利雅德舉行，而這次出訪將是伊斯蘭國家部長級委員會（Islamic Ministerial Committee）落實該峰會決定的第一步。

費瑟指出，出訪的部長在訪中後，將接著造訪幾個其他國家首都，傳達實現加薩立即停火和促進人道救援進入當地的強烈訊息。

費瑟18日已和歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾討論過加薩局勢發展，但費瑟會後表示，國際社會雖同意和平的重要，但對於立即停火的需求的關注度仍不足。

費瑟說，希望有朝一日可以重啟促成永久和平的努力，這要透過建立一個能夠確保區域各方安全的巴勒斯坦 國，不過當下優先要務是停止戰事。時值加薩戰禍持續上演，費瑟呼籲：「我們必須合作確保我們終結這場戰事及平民苦難」。

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯治下的加薩衛生部指出，這波以巴衝突爆發至今遇害喪生者已達1萬2,300人。