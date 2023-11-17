「孤獨星球」2024最佳旅遊地 埃及為何排前位

旅遊指南出版商「孤獨星球」發布2024年最佳旅遊目的地，埃及名列前茅。（取材自Pexels）

全球首屈一指的私人旅遊指南出版商「孤獨星球」（Lonely Planet）已發布2024年最佳旅遊目的地，埃及以豐富的歷史、文化寶藏和迷人景致名列前茅。

「埃及公報」（Egyptian Gazette）日前報導，創立於澳洲 ，專為背包客推出的知名旅遊指南「孤獨星球」為慶祝成立50周年，日前公布了2024年50個最佳旅遊目的地名單。埃及在「最佳價值目的地」類別中排名第6。遊客可以合理的價格探索吉薩的大金字塔、勒克索（Luxor）的神秘皇神殿陵墓，和亙古流長的尼羅河。

埃及歷久彌新的旅遊焦點除有宏偉的吉薩金字塔古墓奇觀和獅身人面像外，還有石雕雕工繁複細緻的百年伊斯蘭建築，以及包羅萬象的古代歷史文物。遊客可以追隨法老王的足跡，探索與過去歷史相呼應的神廟，並觀賞古代建築上的象形文字。

埃及金字塔報稱，其他列在最佳旅遊目的地名單中的目的地，還包括波蘭、美國中西部、尼加拉瓜 、保加利亞、希臘伊卡里亞（Ikaria）、法國諾曼迪（Normandy）、阿爾及利亞、紐西蘭和歐洲的夜行列車。

英國「太陽報」（The Sun）在報導「孤獨星球」2024年最佳旅遊目的地名單時，特別將埃及列為每位旅行者都應該關注的八個國家之一。

埃及公報報導稱，埃及旅遊業在2022-2023財年的收入已提高至136億美元，成長26.8%。發展目標是在未來5年內，將遊客數量提高一倍，亦即在2028年的遊客人數可達到3000萬人次。