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加拿大新版硬幣 英王肖像「臉朝左」藏玄機

編譯中心╱綜合15日電
加拿大公布查理三世肖像硬幣，查理國王面朝左，與他已故的母親伊麗莎白二世女王面朝右的設計有所區隔，以呈現君王權力交接。(美聯社)
加拿大公布查理三世肖像硬幣，查理國王面朝左，與他已故的母親伊麗莎白二世女王面朝右的設計有所區隔，以呈現君王權力交接。(美聯社)

11月14日是英國國王查理三世（King Charles III）的75歲生日，加拿大鑄幣廠（Royal Canadian Mint）公布印有他肖像的新版加元硬幣。少量新硬幣將在12月初開始流通。

加拿大鑄幣廠總裁勒梅（Marie Lemay）說，自1953年起，加拿大硬幣的正面一直是已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的肖像，70年後，加拿大歷史進入了新的一章。

遵循王室百年傳統，新君王在錢幣上的臉部朝向與舊君王相反，因此新版硬幣上，查理國王面朝左，與他已故的母親伊麗莎白二世女王面朝右的設計有所區隔，以呈現君王權力交接。

圍繞君王肖像的描述也有所不同，從拉丁語中的「Regina」（女王）改為「Rex」（國王）。硬幣上顯示的「D.G. Rex」 （拉丁文：dei gratia rex）， 意思是「承蒙上帝的恩典，國王。」

新加元保留其標誌性的金色和11邊的勒洛多邊形 （Reuleaux polygon）。

加拿大鑄幣廠從350多名藝術家作品中選中了肖像藝術家羅薩提 （Steven Rosati）的設計，其設計獲得白金漢宮批准，隨後鑄幣廠生產新硬幣，預計12月初有少量硬幣開始流通。

羅薩提過去曾為鑄幣廠設計過一套6枚加拿大全國冰球聯盟守門員銀幣和慶祝多倫多楓葉冰球隊成立百年的紀念幣。

雖然加拿大沒有義務在其貨幣上印上君主的肖像和名字，但這項傳統可以追溯到1908年，當時愛德華七世國王統治時期，加拿大鑄幣廠開始生產君王肖像貨幣。

除了硬幣的改變外，20加元紙幣也將會換成查理三世的肖像。

上個月英聯邦國家澳洲也公布了查理國王的肖像硬幣，預計聖誕節前將流通。

加拿大公布查理三世肖像硬幣，查理國王面朝左，與他已故的母親伊麗莎白二世女王面朝右...
加拿大公布查理三世肖像硬幣，查理國王面朝左，與他已故的母親伊麗莎白二世女王面朝右的設計有所區隔，以呈現君王權力交接。(取材自加拿大鑄幣廠)

加拿大 查理三世 貨幣

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