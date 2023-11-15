以軍入侵加薩西法醫院 白宮：不應讓平民捲入交火

加薩四歲男童沙巴特的父母在以軍空襲中喪生，他也失去雙腿，13日在加薩一間醫院接受救治。（路透）

在猛烈砲火及戰車掩護下，以色列 軍隊15日入侵加薩 最大醫院西法醫院主要大樓，包括急診部、專科手術部和產科病房等，針對所有病房和走廊逐一搜索，並審訊醫療人員。以軍表示，已在西法醫院特定院區展開「針對巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯 的精準目標性行動」。

綜合半島電視台、法新社報導，以軍宣稱，哈瑪斯在西法醫院地下建構指揮基地，並將人質藏於地下道，因此展開突襲。然而，哈瑪斯及加薩衛生部皆否認指控，以軍亦未提出證據支持此說。

以軍在西法醫院主要大樓數個出入口設置了電子檢查站，並要求院內所有人通過這些檢查站，接受軍方審訊。

據加薩衛生部，西法醫院內的醫療人員、患者及難民約2500人，其中包括600名傷患和36名新生兒。

加薩衛生部緊急呼籲國際社會及聯合國立即介入，中止以色列突襲醫院。白宮也重申對院內平民安危的擔憂，「我們不支持空襲醫院，也不願看見醫院交火」。白宮國安會發言人表示，讓無辜、無助、生病且應獲得醫療資源的平民捲入雙方交火，這樣的情況不應發生。

另外，約旦外交部也在社群平台X發布聲明，譴責以軍「奪取西法醫院」違反國際人道法，要求以色列為加薩平民與醫療人員的安全負責。以色列則堅稱，因「行動需要」才展開突襲。

數家加薩醫院的院長札古特告訴美聯社，以軍入侵醫院大樓嚇壞了許多病患與孩子，「他們大聲尖叫。現場情況非常嚇人，我們無能為力，只能為病患祈禱」。