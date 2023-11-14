以軍秀影片打臉哈瑪斯拿醫院作掩護 出現軍械武器、簽到表

以軍釋出影片佐證哈瑪斯用醫院打掩護，在其中發現武器、爆炸物和關押人質的房間，且牆上出現疑似武裝分子看守人質的簽到表。（取材自YouTube）

紐約時報報導，以色列 國防軍稱哈瑪斯 利用醫院打掩護，並自13日起連續兩日釋出共兩段影片表示在北加薩 朗提希兒童醫院（Al-Rantisi Specialized Hospital for Children）發現武器和爆炸物，還有武裝份子關押人質的房間。

白宮國安顧問發言人柯比（John Kirby）則表示，美方掌握情報顯示，哈瑪斯利用包括西法醫院（Al-Shifa Hospital）在內的醫療院所作為安全屋和武器庫。

國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）親自深入朗提希兒童醫院拍攝影片，並表示「這不是加薩唯一一個被哈瑪斯利用的醫院，這是犯罪。」

加薩衛生部於14日否認以軍首支影片幾乎所有指控。在黎巴嫩的哈瑪斯首腦之一哈姆丹（Osama Hamdan）14日也召開記者會批以色列「說謊作假」，不過，加薩當局並未針對第二支影片給予立即回覆。

以軍13日公布首支6分多鐘影片，當中國防軍發言人哈加里（Daniel Hagari）一邊解說一邊走入朗提希醫院地下室，接著出現槍械、爆炸物和其他武器整齊擺放在地上，宛如警方展示在緝毒行動中破獲毒品的一貫模式。

除此之外，地下室牆壁貼有一張疑為看守人質的簽到表，每個方格內都有阿拉伯文周別和日期，以及同一個無法辨別的簽名。

對此加薩衛生部聲明回應，該文件不過是「常規的輪班表，是醫院標準的行政管理流程」。

可是衛生部無法說明日期為何從10月7日開始，也就是哈瑪斯突襲以色列首日，而且上方的阿拉伯文標題使用武裝分子對行動的名稱「2023年10月7日艾格撒洪水行動」（Al Aqsa Flood Battle, 7/10/2023）。

另外，在據稱是關押人質的房間中出現一間「臨時廁所」，一旁散落奶瓶和一袋尿布，哈加里說，「除非打算用來拘禁人質，否則不會在地下室蓋廁所。」至於原先被關在這裡的人質，哈加里根據其他跡象推斷應該是和病患一起從地道撤離了。

對此加薩衛生部表示，地下室房間是避難所，「供逃離空襲的平民使用，因此廁所是必備的」，奶瓶和尿布出現在兒童醫院一點也不稀奇，至於武器從何而來，衛生部表示，「我們也不知道他們哪裡弄來的。」

軍方14日再發布約2分鐘影片，畫面中以色列軍隊衝進大樓，疑似在尋找首支影片中發現的軍火裝備。

目前兩段影片均無法獲得獨立核實。