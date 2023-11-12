加拿大蒙特婁猶太學校再遭槍擊 1周內第2起

加拿大蒙特婁的猶太學校葉史瓦格多拉（Yeshiva Gedola）12日遭人開槍射擊。（取材自Google Maps）

加拿大警方表示，第二大城市蒙特婁（Montreal）的猶太 學校葉史瓦格多拉（Yeshiva Gedola）今天遭人開槍射擊，幸無人傷亡；加國社會仍為以哈戰爭高度緊張，這是此校本周內二度遭遇槍擊。

法新社報導，警方發言人杜布克（Veronique Dubuc）表示，凌晨5時左右聽到槍響時，校內沒人，無人受傷。

杜布克說，警方在學校建築物牆面發現遭子彈毀損的痕跡，地面上也有彈殼。

就在兩天前，葉史瓦格多拉與蒙特婁另一所猶太學校才遭到槍擊，當時所幸沒有人員受傷。

學校發言人培瑞斯（Lionel Perez）在記者會上表示：「無端多次攻擊同一目標，顯示情況的嚴重性。」他說，學校仍照常上課。

本周稍早，蒙特婁一座猶太會堂遭人扔擲燃燒彈，另外，市內康柯達大學（Concordia University）親巴勒斯坦 與親以色列 兩個學生團體之間也爆發衝突，造成三名學生受傷。

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）與魁北克省（Quebec）省長雷哥（Francois Legault）都對暴力事件予以譴責。

蒙特婁市長普蘭特（Valerie Plante）也譴責這一「令人憎惡的舉動」，並敦促居民「堅決打擊反猶太主義」。

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）10月7日對以色列突襲後，以色列對加薩走廊採取激烈反擊。全球幾個國家，特別是在歐洲，都發生了針對猶太目標的攻擊事件。