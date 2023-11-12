德國總理蕭茲：反對加薩「立即」停火

德國總理蕭茲表示，他反對在加薩走廊「立即」停火。（路透）

舉世大聲疾呼，要求停止因巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯 集團突襲以色列 而引爆的衝突之際，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天表示，他反對在加薩 走廊「立即」停火。

法新社報導，以色列對哈瑪斯集團（Hamas）控制的加薩走廊（Gaza Strip）不斷進行轟炸，並且派兵進入當地執行摧毀這個伊斯蘭武裝團體的任務，導致人道危機升高。

蕭茲在「海爾布隆之聲報」（Heilbronner Stimme）舉辦的討論活動中說：「我不認為立即停火或長期暫停的呼聲是正確的，這會導致相同結果。」

「那意味以色列歸根結柢還是聽任哈瑪斯可能復原並且取得新的飛彈。」

蕭茲的立場與諸多阿拉伯國家、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）相左。艾爾段預定下週在柏林與蕭茲會晤。

據以色列官方數字，哈瑪斯10月7日突襲以色列南部，造成約1200人死亡，另已有42名士兵在對加薩的地面行動中陣亡。以色列軍方估計約有240人於哈瑪斯突襲期間遭到挾持為人質，據以色列媒體，其中至少有30名兒童。

據哈瑪斯衛生部，加薩已有逾1萬1000人命喪以軍戰鬥行動，大部分是平民。