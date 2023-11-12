我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對抗反猶太主義 逾18萬法國人上街 馬克宏沒出席

內唐亞胡接連上美國媒體 爭取支持

德國總理蕭茲：反對加薩「立即」停火

中央社／法蘭克福12日綜合外電報導
德國總理蕭茲表示，他反對在加薩走廊「立即」停火。（路透）
德國總理蕭茲表示，他反對在加薩走廊「立即」停火。（路透）

舉世大聲疾呼，要求停止因巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯集團突襲以色列而引爆的衝突之際，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天表示，他反對在加薩走廊「立即」停火。

法新社報導，以色列對哈瑪斯集團（Hamas）控制的加薩走廊（Gaza Strip）不斷進行轟炸，並且派兵進入當地執行摧毀這個伊斯蘭武裝團體的任務，導致人道危機升高。

蕭茲在「海爾布隆之聲報」（Heilbronner Stimme）舉辦的討論活動中說：「我不認為立即停火或長期暫停的呼聲是正確的，這會導致相同結果。」

「那意味以色列歸根結柢還是聽任哈瑪斯可能復原並且取得新的飛彈。」

蕭茲的立場與諸多阿拉伯國家、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）相左。艾爾段預定下週在柏林與蕭茲會晤。

據以色列官方數字，哈瑪斯10月7日突襲以色列南部，造成約1200人死亡，另已有42名士兵在對加薩的地面行動中陣亡。以色列軍方估計約有240人於哈瑪斯突襲期間遭到挾持為人質，據以色列媒體，其中至少有30名兒童。

據哈瑪斯衛生部，加薩已有逾1萬1000人命喪以軍戰鬥行動，大部分是平民。

以色列 哈瑪斯 加薩

上一則

蘇納克13日外交政策演說 將強調價值觀重要性

下一則

數千人困加薩醫院 戰火恐波及醫療設施 無國界醫生：不停戰醫院將成太平間

延伸閱讀

內唐亞胡接連上美國媒體：「可能有」釋放人質潛在協議

內唐亞胡接連上美國媒體：「可能有」釋放人質潛在協議
加薩最大醫院數十嬰兒危急 第二大醫院燃料用盡

加薩最大醫院數十嬰兒危急 第二大醫院燃料用盡
美軍機地中海訓練墜毀 5名美軍殉職

美軍機地中海訓練墜毀 5名美軍殉職
拉脫維亞總統促西方續援烏克蘭 同時別遺忘台灣

拉脫維亞總統促西方續援烏克蘭 同時別遺忘台灣

熱門新聞

以色列上周使用「飛箭」（Arrow）防空系統在地球大氣層外擊落一枚彈道飛彈，被認為是人類有史以來第一次在太空中發生的戰鬥。（翻攝自以色列國防部臉書）

史上首次太空戰鬥 以色列在大氣層外擊落敵方飛彈

2023-11-06 07:37
保加利亞預言家萬加故居博物館的庭院裡安放她的紀念碑。(Getty Images)

盲眼龍婆2024年7大預言：普亭遭自己人暗殺 癌症可治癒

2023-11-09 15:06
三瓶燒肉醬的英文翻譯太直翻，引網友嘲諷。（取自X）

外國客滿頭問號 日本餐廳英文太直翻 在地人：有陷阱

2023-11-08 17:53
以色列國防部長葛朗特表示，國防軍已攻入加薩市心臟地帶，目前哈瑪斯首腦之一辛瓦被困地下碉堡，以軍「正逐漸收緊包圍網」。（美聯社）

以色列攻入加薩市心臟地帶 哈瑪斯首腦辛瓦被困地下碉堡

2023-11-07 20:01
日本小笠原群島硫磺島外海10月30日發生火山噴發，一座新島嶼就此誕生。(影片截圖)

日硫磺島外海誕生全球最新島嶼 海中冒出過程全都錄

2023-11-09 19:43
一對夫妻一覺醒來，身邊竟然多了一隻可愛的虎斑貓。（取材自X平台）

一覺醒來竟有可愛虎斑陪睡 比利時夫妻驚：沒養貓

2023-11-10 01:00

超人氣

更多 >
中國民運人士魏京生、王丹、王軍濤 宣布建立民主中國方案

中國民運人士魏京生、王丹、王軍濤 宣布建立民主中國方案
新郎迎娶見伴娘「全是前女友」 嚇得向新娘喊「我錯了」

新郎迎娶見伴娘「全是前女友」 嚇得向新娘喊「我錯了」
紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」

紐約市14萬庇護所無證客僅2%申請工作 民眾笑政府「很傻很天真」
紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人
習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會

習近平愛阿華「老朋友」 獲邀參加APEC場邊招待及宴會