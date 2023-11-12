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格陵蘭冰川融速加快5倍 專家促做好因應

編譯中心／綜合11日電

丹麥哥本哈根大學的科學家10日指出，全球暖化導致格陵蘭（Greenland）冰川20年來融化的速度增快5倍。

格陵蘭融冰特別令人擔憂，因為這片古老的冰蓋萬一全部融化，足以使海平面上升至少6公尺。

路透報導，哥本哈根大學（University of Copenhagen）地球科學暨自然資源管理系助理教授比約克（Anders Anker Bjork）表示，在格陵蘭針對1000座冰川所做的研究顯示，冰川融化速度已在過去20年進入新階段。

他說：「我們在地球上感受到的溫度，和我們觀察到冰川融化速度變化之快，兩者間存在非常明顯的關聯。」

科學家透過衛星影像和20萬張老照片研究130年來冰川演變過程後得出結論，這些冰川如今平均每年縮減25公尺，而大約20年前每年僅縮減5、6公尺。

與工業時代前相較，當前全球已升溫近攝氏1.2度；歐盟的科學家本月稍早也說「幾可肯定」2023年會是12萬5000年來最熱一年。

丹麥阿爾胡斯大學（Aarhus University）氣候研究所所長歐里森（Jorgen Eivind Olesen）說，需要全球努力把大氣中溫室氣體的量減到最低，才能為地球降溫。

他說：「我想我們該做好準備因應這些冰川繼續加速融化。」

格陵蘭的冰川常被用來預判氣候變遷對格陵蘭冰原造成的影響。

丹麥和格陵蘭地質調查局（Geological Survey of Denmark and Greenland）高級研究員柯根（William Colgan）說：「如果我們開始看到冰川流失的速度比上世紀時還快好幾倍，就應能預期冰原也將按一樣的路徑發展，只是時程更慢、更長。」

2006到2018年在觀察到的海平面上升裡，有17.3%歸因於格陵蘭冰原，21%歸因於冰川。格陵蘭約有2萬2000座冰川。

冰川 格陵蘭 氣候變遷

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