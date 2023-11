最大醫療機構遭轟炸…以軍逼近4間加薩醫院 院長絕望：被戰車包圍

巴勒斯坦加薩 走廊一家醫院的院長10日告訴記者,以色列 的戰車已經包圍了院區。同時有報導指出,加薩最大的醫療機構遭到了「轟炸」,加劇外界擔心以軍進攻正進一步危及當地患者與醫護人員。

加薩衛生部表示,以軍戰車已經從四面八方逼近至少四家醫院。位於加薩走廊北部的納瑟醫院(Al Nasr hospital)與蘭提西兒科醫院(Al-Rantisi Pediatric Hospital)的院長卡魯特(Mustafa al-Kahlout)向CNN表示,他們遭到包圍,並且請求紅十字會協助疏散,「我們被完全包圍了,醫院外面有戰車,我們無法離開」。

該棟醫院大樓緊鄰謝赫拉德萬(Sheikh Radwan)社區與沙提難民營(Al Shati camp),以色列國防軍與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯分別報告了地面戰鬥。卡魯特說,「我們沒有電力,沒有給患者的氧氣,沒有藥品跟水,我們不知道自己的命運」。

在卡魯特受訪之前,加薩北部的其他幾家醫院附近據報也發生襲擊,其中包括了加薩走廊最大醫療機構的西法醫院(Al-Shifa Hospital),院長薩米亞(Muhammad Abu Salmiya)告訴半島電視台,「這天是對醫院開戰的一天」。

薩米亞表示,「傷病人員占用了醫院的所有有走廊,我們無法動外科手術,找不到一張安置受害者的單人床」。他還說,我們正在要救誰跟讓誰死之間做出艱難的決定…當我跟你講話的時候,正站在100具遺體的前面」。

根據半島電視台的報導,以軍截至11日凌晨已完全包圍了西法醫院。儘管院子裡面此時仍住著患者與數千名巴勒斯坦平民,但以軍阻擋救護車進出,並且正在攻擊與摧毀前門,狙擊手與砲兵更瞄準了任何在院外移動的人。

lsraeli tanks spread in the vicinity of Al-Nasr and al-Rantisi Hospitals which both were bombed last night. #Gaza pic.twitter.com/vKsPr7CuFX