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最大醫療機構遭轟炸…以軍逼近4間加薩醫院 院長絕望：被戰車包圍

編譯周辰陽／即時報導
巴勒斯坦加薩走廊北部的數家醫院據報附近發生襲擊，其中包括了加薩走廊最大醫療機構的西法醫院。照片攝於10日。（路透）
巴勒斯坦加薩走廊北部的數家醫院據報附近發生襲擊，其中包括了加薩走廊最大醫療機構的西法醫院。照片攝於10日。（路透）

巴勒斯坦加薩走廊一家醫院的院長10日告訴記者，以色列的戰車已經包圍了院區。同時有報導指出，加薩最大的醫療機構遭到了「轟炸」，加劇外界擔心以軍進攻正進一步危及當地患者與醫護人員。

加薩衛生部表示，以軍戰車已經從四面八方逼近至少四家醫院。位於加薩走廊北部的納瑟醫院（Al Nasr hospital）與蘭提西兒科醫院（Al-Rantisi Pediatric Hospital）的院長卡魯特（Mustafa al-Kahlout）向CNN表示，他們遭到包圍，並且請求紅十字會協助疏散，「我們被完全包圍了，醫院外面有戰車，我們無法離開」。

該棟醫院大樓緊鄰謝赫拉德萬（Sheikh Radwan）社區與沙提難民營（Al Shati camp），以色列國防軍與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯分別報告了地面戰鬥。卡魯特說，「我們沒有電力，沒有給患者的氧氣，沒有藥品跟水，我們不知道自己的命運」。

在卡魯特受訪之前，加薩北部的其他幾家醫院附近據報也發生襲擊，其中包括了加薩走廊最大醫療機構的西法醫院（Al-Shifa Hospital），院長薩米亞（Muhammad Abu Salmiya）告訴半島電視台，「這天是對醫院開戰的一天」。

薩米亞表示，「傷病人員占用了醫院的所有有走廊，我們無法動外科手術，找不到一張安置受害者的單人床」。他還說，我們正在要救誰跟讓誰死之間做出艱難的決定…當我跟你講話的時候，正站在100具遺體的前面」。

根據半島電視台的報導，以軍截至11日凌晨已完全包圍了西法醫院。儘管院子裡面此時仍住著患者與數千名巴勒斯坦平民，但以軍阻擋救護車進出，並且正在攻擊與摧毀前門，狙擊手與砲兵更瞄準了任何在院外移動的人。

加薩 巴勒斯坦 以色列

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