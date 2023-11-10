除了跨性別 梵蒂岡也允讓1種人可在教會受洗

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編譯陳律安／綜合9日電
亞洲富裕家庭正日益讓下一代留在亞洲攻讀大學；圖為香港科技大學。（取材自香港科大）
亞洲富裕家庭正日益讓下一代留在亞洲攻讀大學；圖為香港科技大學。（取材自香港科大）

富裕的亞洲家庭正日益讓下一代留在亞洲攻讀大學，原因是該地區強大的經濟體帶來更棒的商業人脈與事業擴展機會。

英國金融時報（FT）報導，亞洲富豪家族向來偏好把小孩送到歐美名校，完成大學和研究所的學業，但目前許多富人選擇將孩子送往中國、香港新加坡等更廣泛亞太地區的一流學府。

香港科技大學金樂琦亞洲家族企業與家族辦公室研究中心主任彭倩說：「亞洲成為受高等教育首選地的趨勢和興趣已日益濃厚。」「長久以來，亞洲學校遠遠落後美國，如今這種情況已不再，因此很自然的，人們會將亞洲視為就學和工作的好去處，因為亞洲可能是未來的成長動能。」

雖然英美名校仍受許多中國富裕家庭追捧，但彭倩說，愈來愈多中國富人希望把小孩送到亞洲的大學，因為這些學校的國際排名已日益提高。

根據英國高等教育資訊機構QS最新的世界大學排名，全球前百大學府中，香港就占了五間，其中包括香港科技大學，中國也有五所學校入榜，包括清華大學和北京大學；新加坡則有兩間學校擠進百強，分別是新加坡國立大學和南洋理工大學。

彭倩說，在今年，申請香港科技大學金融碩士學程的人數已比新冠疫情前暴增一倍，許多申請人來自中國。她說，這些人背景相似，小孩一起念書，後來成為同學，從而打造出「關係」，也就是人們所重視的人脈，這在亞洲文化尤其重要。

美中緊張局勢，也使許多中國學生更難申請美國學校，促使更多人改申請香港和新加坡的學府。彭倩說，日韓的大學也愈來愈受歡迎。

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